Tre gelaterie triestine tra le migliori in Italia

Era stata presentata lo scorso marzo, in occasione del Sigep di Rimini, la sesta edizione della guida Gelaterie d’Italia 2022 del Gambero Rosso in collaborazione con Orion. Un gelato “sostenibile” frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sia per quanto riguarda le materie prime che il packaging: questo quello che é emerso da questa nuova edizione della guida. Un gelato tradizionale ma profondamente autoctono, meno dolce ma non meno goloso. Un prodotto figlio di professionisti per i quali scienza e natura costituiscono un binomio sempre più inscindibile. Un gelato che vuole in campo professionisti attenti e preparati, chimici e contadini al tempo stesso, imprenditori illuminati capaci di cogliere al volo gusti ed esigenze di un pubblico più che mai attento in tema di alimentazione, che vuole sapere come e dove nasce tutto ciò che finisce in un cono o in una coppetta.

Si moltiplicano infatti gli orti e i frutteti di proprietà, le liste degli ingredienti bio con nome e cognome dei fornitori per valorizzare al massimo il territorio e cresce la cura dei particolari. Prevalgono come sempre i gusti “rassicuranti” a cominciare dal cioccolato, mandorla e pistacchio e aumentano le opzioni senza zucchero, senza lattosio e senza uova studiate e calibrate con grande attenzione anche per chi é costretto a delle rinunce. La parte creativa e innovativa é molto presente ma anch’essa é al servizio della natura con intriganti mix di frutti, spezie, fiori ed erbe.

Le migliori gelaterie di Trieste

Siamo arrivati a giugno e con la bella stagione é decisamente tempo di rinfrescarsi, perché non farlo con un buon gelato? Proprio in contemporanea all'esplosione del consumo di un prodotto che viene ormai felicemente gustato tutto l'anno, il Gambero Rosso ha cominciato a spedire i premi alle gelaterie storiche ed emergenti che hanno ottenuto il riconoscimento dell'anno: a Trieste sono tre le gelaterie tra le migliori d'Italia che hanno ottenuto i "Due Coni", tra queste la Gelateria Soban in via Cicerone 10. Premiate anche la Gelateria Zampolli (via Ghega 10) e Jazzin (via del Mercato Vecchio 1). Le gelaterie che hanno ottenuto il riconoscimento del Gambero Rosso in regione sono in tutto dodici.

Chiara Soban, titolare dell'omonima gelateria, proviene da una famiglia di gelatieri, ha aperto la sua gelateria qui a Trieste in via Cicerone quattro anni fa dove lavora insieme alle sue collaboratrici, piccola curiosità: sono tutte donne. "In così poco tempo - dice -, ottenere questo tipo di riconoscimento da molta soddisfazione". La Gelateria Soban propone, oltre al gelato, prodotti di piccola pasticceria, torte, semifreddi, crema spalmabile e in periodo natalizio praline e panettoni con lievito madre di loro produzione. "Per tutti i nostri prodotti siamo attenti alla ricerca dei migliori ingredienti possibili, specialmente quelli presenti sul nostro territorio, per i gelati usiamo solo frutta fresca" continua.

"Essere un'imprenditrice artigiana in Italia sta diventando ogni anno sempre più difficile, la reperibilità e l'aumento del costo delle materie prime, la difficoltà nel trovare personale e via dicendo. Ma dall'altra parte è bello sapere che i sacrifici, a volte, sono riconosciuti e premiati. Quindi ecco, grazie a tutti. Soprattutto grazie ai nostri clienti, ai miei collaboratori storici e non, alla mia famiglia di gelatieri, e al Gambero Rosso per averci nuovamente inserito nella guida delle migliori Gelaterie d'Italia" conclude Chiara.