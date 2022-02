I migliori kebab di Trieste: ecco dove mangiarli

Una specialità turca ormai molto conosciuta e apprezzata anche in Italia da parecchi anni, il kebab è un piatto a base di carne arrostita, servito con salse e verdure a scelta. La varietà più consumata è il döner kebab che va ad indicare una piadina arrotolata, farcita con carne cucinata allo spiedo e guarnita con salsine piccanti, maionese o altre a gusto personale. Letteralmente la parola "döner" significa "che gira" e fa riferimento allo spiedo girevole con cui viene cucinato, ma nei paesi d'origine il döner kepap ha preso il significato di "da passeggio", per la tipica usanza di consumarlo per strada camminando.

Dove mangiare il kebab a Trieste

A Trieste sono molti i locali che preparano questa specialità turca e abbiamo curiosato tra le classifiche di Tripadivisor per capire quali sono in più frequentati e consigliati. C'è chi ama ordinarli per asporto, chi li preferisce in pausa pranzo e chi ancora li desidera mangiare a fine serata, magari prima di rincasare dall'aperitivo con gli amici.

La prima preferenza è Avrasya Kebab, in via Roncheto 24, locale molto amato e dai clienti fissi, che lo definiscono uno dei miglior kebab in città. Ottima la qualità e il servizio, viene utilizzato spesso anche per la consegna a domicilio che si contraddistingue per la rapidità.

Anche Valdirivo Kebab (via Valdirivo, 25/a) vanta di una fedele clientela fissa. Vuoi per la posizione comoda e centrale o per la qualità viene anch'esso particolarmente apprezzato. Vaste le scelte in menù, da piatti vegetariani a vegani i prezzi si mantengono bassi e il personale è molto gentile e il serizio veloce. Qualità eccellente, carne deliziosa e porzioni abbondanti anche da Anatolia 3 in via dell'Industria, 14. Molto apprezzato anche da chi non mangia spesso questo tipo di pietanza ma vuole gustare di tanto in tanto un buon döner kebab. Presente in classifica anche Anatolia Kebab di piazza Goldoni. Giudicato anche questo come uno dei migliori di Trieste, si distinque per cortesia e gentilezza dei proprietari. I panini sono ben farciti, gli ingredienti freschi e il prezzo conveniente.

Ottime recensioni anche per Anatolia 12 in via Giulia 36 che viene descritto come un posticino carino, piccolino e molto ben curato. I proprietari sono molto attenti alla pulizia del locale, alla qualità degli ingredienti e al servizio che è sempre rapido e soddisfacente. Viene effettuato anche il servizio al tavolo, che di rado si trova in questa tipologia di fast food. Un altro locale molto apprezzato è infine il Flavia Kebab e Pizza in via Flavia 62/a.