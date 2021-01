Il migliore olio Evo del Friuli Venezia Giulia secondo il Gambero Rosso

Una guida del Gambero Rosso dedicata ai migliori oli extravergine d'Italia: "OioE20". Per la campagna di comunicazione (che si è conclusa il 21 novembre 2020) è stato coinvolto lo chef e talent tv Giorgione per una “Evo Experience” condotta da Indra Galbo, esperto assaggiatore del Gambero Rosso, pensata per approfondire, nella modalità online, la conoscenza delle qualità organolettiche e degli abbinamenti relativi agli oli evo protagonisti.

L'olio extravergine di oliva o olio evo (acronimo di olio extravergine di oliva) è il prodotto ottenuto dalla spremitura del frutto dell'oliva. Questa deve avvenire mediante processi puramente meccanici in condizioni che non causano alterazioni dell'olio.

La volontà dell'iniziativa è quella di "costruire gradualmente attorno all’olio di qualità quell’appeal che il mondo del vino ha da tempo conquistato" per questo la campagna "Olio su tavola. I Capolavori dell’extravergine" è promossa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e realizzata dall’Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

I migliori oli d'Italia

Ecco gli oli premiati regione per regione: