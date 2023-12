Sono sei i panifici di Trieste segnalati dall'ultima guida Pane e Panettieri d'Italia del Gambero Rosso, tutti all'insegna della tradizione e con un'offerta ampia che spazia tra il pane, i dolci tipici o i lievitati delle feste (pinza triestina in primis) e una buona offerta gastronomica. Ecco i sei migliori panifici di Trieste secondo il Gambero Rosso.

Cadenaro 1962

"Rinomato panificio che gode di un'affezionata clientela e attrae anche chi è di passaggio grazie alla posizione centralissima, in una zona molto movimentata della città. L’ambiente è luminoso: dalle rustiche scaffalature in legno fanno bella mostra di sé le varie tipologie di pane, perfettamente lievitato e ben cotto, con crosta consistente e mollica soffice e alveolata, dalla giusta acidità. Fragrante e dalle piacevoli note aromatiche, anche alla sera o il giorno dopo. Dai classici della tradizione cittadina alle specialità, molto ben eseguite, al grano saraceno o alla curcuma o ai semi di lino. Ricca l’offerta di lievitati dolci tipici: presnitz, putizza, polentina, pinza (che nel periodo pasquale si trasforma in titola con uovo), di ottima esecuzione. Al banco la pasticceria la fa da padrona, anche con semifreddi, biscotti, cioccolatini e creme dolci home made. Non manca un’offerta gastronomica". (Via Rittmeyer, 14 - 040 363092).

Panificio Casereccio

"Pur non centralissimo, è meta di clienti in città. Non solo pane, anche gastronomia d’asporto, ottima pasticceria e un lodevole prosciutto cotto in crosta (tagliato a mano come da tradizione, caldo e succulento) cui si affiancano prodotti caseari e gastronomici, molti dal Sud Italia, accuratamente selezionati. Il pane, in svariate tipologie, è cotto alla perfezione, calibrandosi su farina utilizzata (semola, grano duro, 0, 00), lievitazione, cottura delle varianti proposte. Da quelle territoriali - bighe, maltagliati, ciabatte - a quelle “speciali” e regionali: pane calabrese, arabo, alle olive, trecce, rosette, sfogliatine, tartarughe. Menzione speciale per grissini e grissoni, così come per pizzette e focacce, buone anche fredde e a 24h di distanza (come tutto il pane). Servizio premuroso e appassionato. (Viale Raffaello Sanzio, 1 - 040 577951).

Jerian

"Tre sono i punti vendita dello storico panificio triestino, all’interno tutti simili: grandi vetrate ben illuminate e moltissime varietà. Oltre al pane ci sono torte, pasticceria, dolci tipici triestini, in primis la pinza, lievitati da colazione, pizze dall’impasto gradevole e abbondante farcitura, come quella con il cotto e il brie. L’ambiente è molto accogliente e gli ingredienti con eventuali allergeni ben chiari. Ogni tipo di pane ha una sua forma: la treccia con le olive, la pagnottona stile pugliese (che dura più di qualche giorno), i paninetti alle noci, davvero gustosi, ricchi di frutta secca ma comunque morbidi: buoni sia da accompagnamento che da soli come spuntino. Gli sfilatini alle verdure hanno una crosta fragrante e una ricca mollica. Possibilità di consumare anche all’interno, accomodandosi ai tavolini in legno, serviti da un personale cordiale"- (Via Combi, 26 - 040 304855).

Panificio Pagna - Panificio Artigianale a Trieste

"Nuovo progetto del panificatore serbo Pedja Kostic, che a dicembre 2022 ha aperto il suo laboratorio a Trieste, in centro. Le ampie vetrate permettono di vedere l’interno, curato e minimal con dei tavolini circolari in legno e il laboratorio completamente a vista. Pane, dolci, caffè e “Pagna Pranzi”, come gli gnocchi di pane con burro, salvia e prosciutto cotto. Tutto il pane, fatta eccezione per la baguette, è fatto con il lievito madre e viene venduto solamente in formato intero o metà pagnotta; questo perché il pane si conserva anche per 3-4 giorni. Ottimo per la colazione è il pane con farina integrale, semi, miele e fiocchi d’avena, buono anche da abbinare al salmone affumicato. Tra gli ultimi pani stagionali, ottimo quello con zucca arrostita e i suoi semi. Le pizze e focacce sono fatte con la biga e una lievitazione lunga che permette una bella alveolatura e un’ottima digeribilità. Invitante la torta frangipane. Personale molto preparato e cordiale. (Via Giusto Muratti, 4d - 040 9658468).

Panificio Pasticceria Sircelli

"Panificio storico che si è evoluto all'insegna della qualità e della curiosità nella ricerca di nuove tipologie di offerta. La prima insegna risale al 1908, oggi in città se ne contano tre (a poche centinaia di metri da qui il negozio con laboratorio) sempre seguite da una clientela affezionata. Al pane comune (bighe, sciopete, ciabatte), anche nelle specialità al latte, strutto, con olive o cipolla, integrale, frutto di lievitazione accurata e ottima cottura, si affiancano numerose varietà dalle regioni d'Italia e dal mondo. Non mancano all’appello il pane ferrarese e pugliese (quest’ultimo nella versione alta, dalla crosta morbida e dal colore tenue, soffice e consistente grazie alla fitta alveolatura) ma anche il francese, l’arabo, il messicano. Il locale, accogliente e ben illuminato, è anche bar con un buon caffè e valida pasticceria della tradizione e non. Buone le pizzette quando calde, alte e soffici e ben condite con olio e sale le bianche. Servizio cortese". (Via G.Gallina, 2 - 040 638563).

Viezzoli Pirona

"Molto valida l’evoluzione di questo panificio nato negli anni ’50 e rimasto in famiglia, con Cinzia Viezzoli (anche alla guida della storica pasticceria Pirona) che ne ha fatto un elegante e luminoso locale con bar e pasticceria. La panetteria mantiene uno spazio importante, con un’offerta diversificata e il suggestivo laboratorio a vista. Il pane tradizionale cittadino, alto e soffice, dalla crosta sottile, è perfettamente eseguito in lievitazione e cottura. Ricca la proposta di pani speciali, dai classici italiani (Altamura, ferrarese) a quelli francesi, al pane arabo, all’austroungarico Kaiser, tutti frutto di un'accurata selezione delle farine. Così come per le novità che cambiano ciclicamente: pani con farine di soia, mais, curcuma; con noci o zucca; pane Korn, con farine scure, dalla intensa e persistente aromaticità. Infine, buone le pizzette o i grissini home made da gustare con un drink". (Via della Cassa di Risparmio, 7 - 040 368624).

