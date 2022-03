Guida ai migliori parrucchieri d’Italia: due si trovano a Trieste

Capelli che passione. È tempo di classifiche e di indicare dove spendere meglio il proprio tempo e i propri soldi. E cosa meglio di una guida per non correre il rischio di sbagliare? Da oltre 20 anni, la "Top HairStylists - Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia" aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 208 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 200 saloni sul territorio italiano sugli 86000 esistenti.

I premiati in città

Quest’anno, per la provincia di Trieste sono state scelte e pubblicate due realtà: l'Hair Trainer Parrucchieri in via della Fonderia, 5 (Trieste) e la The Green Factory, sempre a Trieste in via Ruggero Timeus, 4/b.

I criteri di valutazione

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi infatti devono necessariamente essere di altissima qualità.