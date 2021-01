Il Gambero Rosso premia le migliori pasticcerie d'Italia, quattro sono a Trieste

Pasticceri & Pasticcerie è la guida del Gambero Rosso dedicata ai migliori professionisti del dolce d’Italia. Uscita per la prima volta nel 2011, in questo 2021 la guida ha spento ben 10 candeline, e nonostante il lungo periodo di crisi vissuto, la presenza di tanti bravissimi pasticceri che hanno continuato a sfornare delizie hanno consentito la realizzazione della decima edizione.

Come si legge sul sito del Gambero Rosso, parte della produzione delle tante insegne indagate in questa guida mostra un significativo orientamento verso una pasticceria più classica, a partire proprio dalle certezze inossidabili, come i lievitati da colazione (dalle brioche ai croissant, dalle veneziane ai maritozzi), i dolci della tradizione e quelli da festività. L’esigenza, poi, di strutturare una proposta di delivery versatile - anche con l’ideazione di comodi box e kit pronti - spinge molti a curare sempre più il versante “salato” della pasticceria (al quale il Gambero Rosso dedica un premio speciale).

La valutazione

Dunque, per adattarsi all'inevitabile cambiamento, la guida quest'anno ha subito qualche modifica a partire dal sistema di valutazione: anche Pasticceri & Pasticcerie 2021, come per altre guide già pubblicate, quest'anno mette da parte i voti. Restano i simboli, le Torte, una, due o tre, a seconda del grado di eccellenza riscontrato; non mancano poi le promozioni dal nord al sud Italia, utili ad evidenziare come anche nei periodi di difficoltà si possa trovare la chiave per il successo. Un nuovo simbolo, invece, è inserito nella pubblicazione per i servizi di delivery, settore, non più trascurabile. Infine, oltre alle Tre Torte, che mettono in luce i grandi nomi del settore, ecco quest’anno, in occasione del decennale, la novità delle Tre Torte D’Oro: un premio - come scritto sul sito - per il maestro Iginio Massari, il primo ad aver dato spessore internazionale alla pasticceria italiana.

Le migliori pasticcerie di Trieste

I migliori locali sono contraddistinti da una, due o tre torte a seconda del grado di eccellenza. Una torta - buono, due - ottimo e tre - eccellente. Ed ecco che nella nostra città sono quattro le pasticcerie premiate: