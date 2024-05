I migliori pinot bianco del Friuli Venezia Giulia con ottimo rapporto qualità prezzo

Il pinot bianco è un vitigno che ama i climi freschi, quando non addirittura freddi, la sua zona d'elezione è la Francia ma, oggi, si è comunque diffuso in tutto il mondo, compresa l'Italia. Le regioni italiane in cui prospera il pinot bianco sono soprattutto quelle del nord: Trentino Alto Adige, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

I Pinot Bianco dal migliore rapporto qualità-prezzo

Se volete andare alla scoperta dei migliori vini italiani ottenuti dal pinot bianco, ecco una lista di etichette del Friuli Venezia Giulia recensite nella guida Berebene 2024 del Gambero Rosso, che sugli scaffali delle enoteche e negli shop on-line costano meno di 20 euro e che in molti casi hanno raggiunto le finali durante le degustazioni per la guida Vini d'Italia 2024 del Gambero Rosso, incluso un Tre Bicchieri.

Friuli Venezia Giulia

"Il Pinot Bianco 2022 di Le Monde, quello dell'ultima annata, si conferma top di gamma e riconquista i Tre Bicchieri, sfoggiando l'eleganza e la fragranza che ha sempre dimostrato. La località Le Monde, che si colloca tra le sponde dei fiumi Livenza e Meduna, al confine con il Veneto, è considerata un vero e proprio cru. Fondata nel 1970, Le Monde è stata rilevata da Alex Maccan nel 2008; da dinamico imprenditore, ha proiettato l'azienda ai vertici dell'eccellenza regionale. Recentemente si è reso protagonista di un'altra impresa, acquistando sul Collio goriziano l'azienda La Ponca e riorganizzandone il sistema produttivo" (Friuli Pinot Bianco 2022 - Le Monde).

"Il Pinot Bianco 2022 di Alessio Komjanc conferma di essere un fuoriclasse nella sua tipologia e si piazza sempre nelle posizioni di testa. Anche quest'anno ce lo siamo ritrovati in finale. Alessio Komjanc, nel 1973, quando fondò l'azienda, dichiarò che il suo obiettivo era quello di produrre vini e olio di altissima qualità. Obiettivo che ha perseguito per decenni e che si è concretizzato nel 2000, quando tutti i quattro figli maschi (Beniamin, Roberto, Patrik e Ivan) si insediarono definitivamente in azienda riuscendo a ottimizzare l'intera filiera produttiva. Con l'aiuto di una preziosa consulenza in cantina, la qualità dei vini è migliorata in modo esponenziale ed ora il marchio Komjanc si colloca tra quelli che meglio interpretano le potenzialità del Collio". (Collio Pinot Bianco 2022 - Alessio Komjanc).

"La gamma proposta di Gianni Sgubin è tutta di buon livello. Abbiamo apprezzato particolarmente il Collio Pinot Bianco 2022, di grande intensità e fragranza. I profumi spaziano dall'anice ai fiori bianchi, con belle note di mela e limone. La bocca è armonica, di notevole freschezza e profondità gustativa, con un'acidità ben integrata a e una finale di elegante marca balsamica e floreale. All'inizio degli anni '60 Ferruccio Sgubin dette una svolta alla propria attività e decise di specializzarsi nella coltivazione della vite. Ancor oggi collabora fattivamente, anche se ormai da molti anni a condurre l'azienda è il figlio Gianni. La gestione è prettamente familiare, dedita anche alla ristorazione, e ora la nuova generazione è pronta a ricevere il testimone per garantire continuità. Giovandosi della consulenza di tecnici qualificati, negli ultimi anni il livello qualitativo dei vini è lievitato in modo rimarchevole". (Collio Pinot Bianco 2022 - Ferruccio Sgubin).

"Prosegue la scalata di Andrea Drius verso le vette dell'eccellenza. I vini sono sempre più convincenti, e il Pinot Bianco 2021 è un vino da non perdere. Si offre nitidissimo nei toni di scorza d'arancia, crema pasticceria e nocciola. La bocca è polposa, sapida, di notevole allungo gustativo, per un finale avvincente e incisivo. Invecchierà con grazia". (Collio Pinot Bianco 2021 - Terre del Faet).

"Il Pinot Bianco 2022 di Roberto Scubla si distingue per una sinfonia di note floreali e fruttate che danno vita una trama gustativa avvincente e complessa. Al palato è cremoso e progressivo, dal lungo finale balsamico. Per scelta di vita, Roberto Scubla nel 1991 acquistò alcuni ettari di vigna annessi ad un rustico sui pendii della Rocca Bernarda. Oggi quel rustico è un caseggiato di pregiato valore architettonico, circondato da un'atmosfera bucolica. La cantina è stata integrata da una sala per le botti completamente interrata, che gode di una temperatura fresca e costante. La particolare conformazione delle colline circostanti facilita l'ingresso della bora che, oltre a garantire una ventilazione costante, consente l'appassimento naturale delle uve di verduzzo disposte su graticci all'aperto sotto una tettoia". (FCO Pinot Bianco 2022 - Roberto Scubla).

"Si distingue per pulizia, freschezza e fragranza il Pinot Bianco Il Chiaro 2021 di Galliussi, intenso nei suoi toni di limone e tè verde, dalla bocca tesa, vibrante ma allo stesso tempo polposa. Ottima anche quest'anno la performance di questa bella azienda di recentissima costituzione situata sulle colline di Spessa di Cividale, in località Bosco Romagno. Voluta fortemente e realizzata da Ivo Galliussi quale materializzazione del sogno di tornare alle origini e ai ricordi della gioventù". (FCO Pinot Bianco Il Chiaro 2021 - Galliussi).

Fonte Gambero Rosso