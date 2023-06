I migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia secondo 50 Top Italy

Curiosi di conoscere quali sono i migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia secondo la rinomata classifica di 50 Top Italy rinnovata anche per l'anno 2023? La prestigiosa guida online, consultabile gratuitamente e firmata da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog, elegge ogni anno i migliori ristoranti di tutta la Penisola che vengono suddivisi secondo la tipologia di locale e la proposta offerta decretandone poi i migliori.

Le realtà ristorative, sottolineano i curatori della guida, sono sempre visitate dagli ispettori nel pieno anonimato. I giudizi tengono presente dei servizi offerti al cliente, considerando il livello della cucina, ma anche il lavoro di sala e cantina. Non viene inoltre sottovalutata la capacità del locale di valorizzare il proprio territorio tramite l'attenzione posta nei confronti della sostenibilità ambientale e economica.

I migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia

Ecco dunque i migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia secondo ogni categoria di appartenenza.

Per la classifica "Luxury 2023 - Il Meglio Dell’Ospitalità Gourmet In Italia" troviamo al 13° posto il Grand Hotel Duchi D’Aosta - Harry’s Piccolo di Trieste. Per la classifica "I Migliori Ristoranti Italiani 2023 - Grandi Ristoranti" spiccano al 21° posto il ristorante Agli Amici di Udine e al 31° il ristorante Laite di Sappada (Udine). Invece, per la categoria "I Migliori Ristoranti Italiani 2023 - Cucina D’Autore" troviamo al 6° posto L’Argine a Vencò a Dolegna del Collio (Gorizia) e al 18° la Trattoria Al Cacciatore - La Subida di Cormons (Gorizia). Infine per "I Migliori Ristoranti Italiani 2023 - Trattorie/Bistrò Moderni" premiata al 30° posto la Lokanda Devetak 1870 a Savogna d'Isonzo (Gorizia).