I migliori ristoranti d'Italia per festeggiare la mamma secondo TheFork: il primo della lista si trova a Trieste

Il 9 maggio tanti locali d’Italia potranno accogliere i clienti nei loro spazi esterni per festeggiare le mamme. Per l’occasione TheFork ha creato una selezione speciale con ristoranti perfetti per gustare una cena o un pranzo con la famiglia: il primo della lista si trova proprio a Trieste

La mamma è sempre la mamma e quest’anno possiamo festeggiarla anche al ristorante. Il 9 maggio infatti tanti locali d’Italia potranno accogliere i clienti nei loro spazi esterni. Per l’occasione TheFork ha creato una selezione speciale con ristoranti perfetti per gustare una cena o un pranzo con la famiglia e con i più piccoli.

La selezione è stata creata sulla base della presenza di parole chiave come famiglia e bambini nelle recensioni. Sono stati selezionati 10 ristoranti in tutta Italia, da Torino a Milano, da Roma a Genova fino ad arrivare a Firenze, ma il primo della lista di TheFork si trova proprio in provincia di Trieste.

L'Agriturismo Mezzaluna a Malchina

TheFork ha messo in cima alla lista dei ristoranti "Family Friendly" particolarmente adatti a famiglie e bambini per festeggiare la Festa della mamma l'Agriturismo Mezzaluna. Un "ristorante all’aperto all’interno di un agriturismo, con piatti genuini e prezzi giusti. Dotato anche di area giochi". Il ristorante si trova a Malchina, un borgo carsico nei pressi di Duino che dista solo 21 km da Trieste.

Lo chef Diego Musizza propone piatti della tradizione e non: gnocchi con il goulasch, lasagne di ragù di salsiccia e radicchio di Treviso, tagliata di controfiletto di angus scozia rucola e grana e diverse opzioni alimentari (Chilometro Zero, Opzioni Senza Glutine, Piatti Vegetariani). Il rapporto qualità/prezzo è ottimo, infatti il prezzo medio è di 20 euro, inoltre se si prenota tramite l'app TheFork sarà possibile usufruire dello sconto del 20% sul conto finale. Per maggiori informazioni clicca qui.