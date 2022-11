Premiati i migliori ristoranti italiani: quattro sono del Friuli Venezia Giulia

Ci siamo: 50 Top Italy rende nota la Guida 2023 ai Migliori ristoranti italiani: 100 insegne tra le quali spiccano diversi ristoranti del Friuli Venezia Giulia. Due le classifiche principali: "Grandi ristoranti" e "Cucina d'Autore". A queste si aggiunge anche la categoria "Trattorie-Bistrot Moderni".

Come funziona la guida

“Abbiamo suddiviso i migliori ristoranti della Penisola - dichiarano i tre curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - secondo tipologia di locale e fascia di prezzo, in tre classifiche contenenti 50 nomi ciascuna: Grandi Ristoranti, Cucina d’Autore e Luxury. I Grandi Ristoranti senza limite di spesa e la Cucina d’Autore con un limite di spesa intorno ai 100 euro; la categoria Luxury, che presenteremo il 5 dicembre, comprende quei ristoranti di alto livello e con un servizio di standard elevato, presenti all’interno di Hotel, Relais, Residenze di Charme. Il tutto per avere, sempre di più, un occhio attento alla spesa e alla tipologia di locale che si vuole scegliere, e per essere quanto più chiari e diretti verso i consumatori”.

“Una ristorazione italiana che soffre - continuano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - che non ha perso creatività e smalto, ma che affronta dei costi di lavoro, energia e materie prime che sono più che raddoppiati negli ultimi mesi. Quest’anno abbiamo scelto di presentare la guida in varie fasi, dando tanto spazio al web e ai social per raggiungere un pubblico più vasto. Concluderemo la presentazione il 13 dicembre al Teatro San Babila di Milano, consegnando tutti i premi, compresi quelli speciali, che metteranno un punto d’attenzione su quei professionisti che si sono distinti in qualche maniera nell’ultimo anno; scopriremo poi quali saranno i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, fuori dai confini nazionali. Siamo una guida giovane, che si adatta alle esigenze dei consumatori”.

I migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia

Ecco i premiati nella nostra regione: