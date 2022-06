I dieci migliori ristoranti di pesce a Trieste

Trieste è una località turistica. Durante la bella stagione il centro e la costa si riempiono di gente che decide di trascorrere qui le vacanze. La cultura del mare, del porto e della pesca è molto sentita, ma anche quella del buon cibo. Non possiamo far tappa a Trieste e non assaggiare la cucina di mare, il pesce fresco che questa meravigliosa città ci propone.

Uno degli alimenti presenti nella dieta mediterranea, si sa: il pesce fa bene alla salute del nostro organismo e proprio per questo motivo, è molto importante seguire una dieta varia e mangiarne tanto. Ma per quali motivi questo alimento è così prezioso? Analizziamo insieme le sue proprietà nutrizionali e scopriamo dove gustarlo in città.

Proprietà e benefici del pesce

Il pesce contiene tra il 15 e il 25% di proteine, ha una modesta quantità di lipidi e una minima percentuale di glucidi. Ricco di sostanze fondamentali come il fosforo e gli acidi grassi essenziali - che riducono i livelli di trigliceridi - il pesce è uno degli alimenti che si dovrebbe consumare con maggiore frequenza, utile sia per la salute che per mantenere una linea perfetta.

Gli elementi più importanti sono gli Omega 3, fondamentali proteggere dalle malattie cardiovascolari. Le proteine del pesce sono davvero le più complete, perché contengono tutti gli otto aminoacidi essenziali, fondamentali per la rigenerazione delle cellule e per regolare il metabolismo. Inoltre, sono ricchi di vitamine (soprattutto A, B1, B2 e B12), iodio, calcio, selenio e fluoro. Possiamo distinguere il pesce in base al suo contenuto di lipidi in:

magri: contengono meno del 3% di grassi e sono la sogliola, l'orata e il merluzzo;

semigrassi: che contengono dal 3 all’8% di grassi, come il dentice, il tonno e la triglia;

grassi: che contengono grassi sopra l’8%, come lo sgombro e la sardina;

molluschi e crostacei: che hanno una composizione simile ai pesci magri, ma tendono ad aumentare il colesterolo.

Tra i suoi molteplici benefici ricordiamo che il pesce aiuta a prevenire il diabete, per questo motivo si consiglia una porzione a settimana. Alcuni studi hanno dimostrato che 30 grammi di pesce al giorno sono utili per ridurre in modo significativo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e proteggere la salute del cuore. Inoltre, questo cibo è efficace nel proteggere i reni.

Dove mangiare pesce a Trieste

A Trieste sono moltissimi i ristoranti che offrono una cucina di mare di alta qualità. Elencarli tutti sarebbe impossibile, ecco quindi alcuni consigli e le proposte di TripAdvisor sui migliori dieci ristoranti da provare:

Osteria El Cassetin (via della Ginnastica, 27) Ciò che piace RistorArte (via Diaz, 22) Osteria ai Maestri (via della Sorgente, 6) Osteria di Mare alla Voliga (via della Fornace, 1) Trattoria Nerodiseppia (via Luigi Cadorna, 23) Buffet Clai (via Ugo Foscolo, 4) Al Porton (largo Santorio, 1) Hostaria Ai 3 Magnoni (via dell’Eremo, 243) Tavernetta al Molo (loc. Grignano Riva Massimiliano e Carlotta, 11) Trattoria al Sub (viale Miramare, 201)

Altri consigli:

Trattoria alla Speranza (via dell’Istria, 64/a)

Antico Spazzacamino (via delle Settefontane, 78)

Al Nuovo Antico Pavone (riva Grumula, 2)

Ristorante Menarosti (via del Toro, 12)

Ristorante Dalmata (via Revoltella, 2)

Antica Trattoria Le Barettine (via del Bastione, 3)

Alla Sorgente (via della Sorgente, 2)

Al Bagatto (via Luigi Cadorna, 7)

Hostaria Malcanton (via Malcanton, 10)

Osteria De Scarpon (via della Ginnastica, 20)

Joia (riva Tommaso Gulli, 4/a)

