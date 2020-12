Dieci ristoranti triestini "baciati" dalla guida Bibenda

Bibenda, la guida del buon mangiare e del buon bere della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), ha firmato l’edizione 2021 insieme a Automobile Club Italia, premiando anche quest'anno la qualità del made in Italy in quattro categorie principali: vino, grappe, olio e ristoranti.

Un giro in automobile per un turismo di lusso nel Paese che è il più grande produttore al mondo di vino, il più importante made in Italy del cibo, dei territori, delle diversità dei vitigni e della ristorazione eccellente. Per quanto riguarda i ristoranti, sono stati selezionati i migliori d’Italia, 2100 location di qualità selezionati e valutati in Baci. Una scelta fatta da Nord a Sud in tutte le categorie e per diverse fasce di prezzo. Ai ristoranti valutati da 91 centesimi in su sono stati assegnati i 5 Baci, la valutazione d'eccellenza.

Regione per regione, splendide scoperte e conferme, grandi e piccoli ristoranti Italiani ai quali sono stati assegnati due, tre, quattro o cinque Baci. I ristoranti vengono pubblicati con tutte le notizie utili per raggiungerli: descrizione, tutti i dati del locale, giorni di apertura, chef, prezzo, immagini. Inoltre, compare nella guida una nota di cortesia per indicare al lettore una chicca, una produzione di nicchia, un suggerimento, una bottega da non perdere negli immediati paraggi del ristorante, per rendere la visita ancor più interessante. In Friuli Venezia Giulia figurano ben 57 ristoranti e di questi 10 sono stati premiati nella nostra bella Trieste, nel dettaglio:

Harry’s Piccolo con 4 Baci;

Scabar con 4 Baci;

Ai Fiori con 3 Baci;

Al Bagatto con 3 Baci;

Alla Dama Bianca (Duino Aurisina) con 3 Baci;

Antica Trattoria Suban con 3 Baci;

Chimera di Bacco con 3 Baci;

La Bottega di Trimalcione con 3 Baci;

Nerodiseppia con 3 Baci;

Pepenero Pepebianco con 3 Baci.

Per saperne di più e scoprire tutti i ristoranti premiati in Friuli Venezia Giulia clicca qui.