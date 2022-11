Per il Gambero Rosso la trattoria Nero di Seppia è il miglior ristorante in città

L'autunno è la stagione della ristorazione d'eccellenza. Dopo la guida di 50 Top Italy che ha decretato i migliori ristoranti nella nostra Penisola, quali sono i migliori ristoranti di Trieste e del Friuli Venezia Giulia secondo il Gambero Rosso? Scopriamolo con la Guida Ristoranti d'Italia, appena pubblicata e giunta alla sua 33esima edizione.

La guida

Dopo un biennio difficile a causa del Covid, nell’ultimo anno, il ritorno del turismo straniero, innamorato delle bellezze e dei sapori italiani, ha ridato linfa vitale alla ristorazione. I ristoranti a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, come quelli delle altre maggiori città italiane, sono tornati a riempirsi, e anche quelli fuori dalle rotte abituali, in ogni angolo del nostro Paese, hanno ritrovato vita. Così il Gambero Rosso torna, puntuale, a premiare chi, nel mondo della ristorazione, si è distinto, non solo per scelte culinarie, ma anche sostenibili e attente alla crisi che tutto il mondo sta attualmente attraversando.

“La cucina italiana è la più conosciuta ed amata nel mondo. Il settore della ristorazione è il traino per tutto il comparto agroalimentare. Un servizio indispensabile ma anche una vetrina importante per la conoscenza e la promozione delle nostre produzioni di eccellenza", ha dichiarato Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso.

"La guida del Gambero - ha proseguito Cuccia - descrive la sapienza dei migliori chef che riescono a trasformare le materie prime in piatti che esaltano sapori dei nostri territori. Ogni ingrediente è saggiamente utilizzato per dar vita a creazioni uniche. Un settore su cui le nostre Istituzioni devono mantenere alta l’attenzione con interventi concreti sia dal lato dei costi energetici e fiscali che di strumenti di formazione permanente, come quelli offerti dalla Gambero Rosso Academy, atti a salvaguardare questo fondamentale patrimonio culturale ed economico italiano".

I premiati a Trieste e in Friuli Venezia Giulia

Nella trentatreesima edizione della guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso sono stati segnalati 2480 esercizi, con 297 novità. Sono aumentate le Tre Forchette (44) con 3 nuovi ingressi nell’olimpo della cucina italiana, così come i Tre Gamberi, le migliori trattorie, che sono passate a 35 con un nuovo ingresso.

Sono 11 i locali che hanno guadagnato Tre Bottiglie, sei sono invece i Tre mappamondi, sei le Tre Cocotte e due i Tre Boccali. Ad aumentare sono stati anche il numero (49) e le tipologie (24) dei Premi Speciali. Di seguito i ristoranti che si sono distinti a Trieste e in Friuli Venezia Giulia nella Guida Ristoranti d'Italia 2023 del Gambero Rosso.

Premio Tre Forchette 2023

Laite - Sappada

Agli Amici 1887 - Udine

Premio Tre Gamberi 2023