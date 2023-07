Dove mangiare la migliore Sacher di Trieste: la classifica del Gambero Rosso

Conosciuta in tutto il mondo, la Sacher è una deliziosa torta al cioccolato inventata da Franz Sacher per il principe Klemens von Metternich nel 1832 a Vienna. Dopo il grande successo della buonissima torta, goloso oggetto di interesse e polemiche dopo la recente apertura del Caffè Sacher e le diverse perplessità da parte di molti triestini e pasticceri in merito ai prezzi, il Gambero Rosso ha deciso di dedicare un articolo in cui consiglia i migliori posti dove gustarla in città dal titolo "Le migliori Sacher a Trieste". Di seguito riportiamo l'elenco completo.

Dove mangiare le migliori Sacher di Trieste

Antico Caffè San Marco

"Negli ampi spazi interni o nel dehors ci si accomoda per sorbire eccellenti caffè, ma anche per una colazione o una merenda di classe. La pasticceria è di livello, compresa chiaramente la Sacher. Anni fa hanno pure realizzato una torta da record: 3,60 metri di diametro per 400 chili di libidine" si legge.

Pirona 1900

"Entrare in questa piccola e antica pasticceria, istituzione cittadina, o accomodarsi ai tavoli esterni, è davvero una bella esperienza. La tradizione è ben rappresentata, con grandi classici e specialità tipiche immancabili (...); gusto e bontà caratterizzano anche monoporzioni (dalla millefoglie alla Sole, con ricotta di pecora e limone) e torte, su tutte la Sacher".

Caffè Tommaseo

"Qui si può gustare un espresso aromatico, un cremoso "capo in b" e una lunga lista di bevande elencate "alla triestina". Per accompagnare c'è un ricco assortimento di dolci, dal classico strudel di mele, presentato caldo con panna montata, all'intramontabile Sacher. Della stessa proprietà - con garanzia di qualità - la pasticceria La Bomboniera (via Trenta Ottobre, 3) e il Caffè degli Specchi (Piazza Unità d’Italia, 7)".

Bar X

"La caffetteria è di livello, molto apprezzata sia per classico espresso, di ottima fattura, che per le varianti triestine (come il capo o capo in b), ideali per accompagnare la ricca offerta dolce firmata dalla rinomata Pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche, dai lieviti da colazione, alle specialità delle ricorrenze, alla (ottima) Sacher. La stessa Sacher la trovate pure al Caffè Vatta, della stessa proprietà, in via Nazionale, 38".

Eppinger Caffè

"La pasticceria è ottima, c'è un ricco ventaglio di dolci classici e di stile contemporaneo, ed è un indirizzo noto per le sue specialità tradizionali: famosa la pinza, i presnitz, le favette dei morti e i biscotti, disponibili pure confezionati, e ovviamente la Sacher".

Maritani

"Il locale è frequentatissimo, grazie a una proposta, che oltre all'alta qualità offre una notevole varietà e soddisfa ogni gusto o occasione. Si fanno ricordare per estetica e gusto le torte, dall'intramontabile Sacher a quelle d'autore come Scacciapensieri, Pirano, Profumo di Trieste, proposte in più formati".