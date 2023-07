Mare cristallino, famosi lidi o baie nascoste: le spiagge più belle di Trieste

Una delle caratteristiche che affascina molti turisti che decidono di visitare Trieste è il mare che accarezza il centro città. Una peculiarità che durante i primi anni dell'Ottocento ha dato vita a delle tradizioni consolidate: fin dal 1820, infatti - come leggiamo su Discover Trieste -, i bagni si facevano proprio in centro (pensate, proprio di fronte piazza Unità).

Da metà Ottocento, poi, iniziarono a sorgere tanti stabilimenti lungo tutta la costa: Muggia, Barcola, Sistiana, Grignano. Insomma, ad oggi le cose sono cambiate per alcune aspetti ma rimaste inalterate per altre, quello che è certo è che Trieste, e la sua provincia, offre tantissime opportunità per divertirsi al mare durante la bella stagione.

Trieste e il suo mare

Trieste e mare, dove andare? Un primo suggerimento è certamente quello di percorrere tutto il tratto della meravigliosa Strada Costiera che costeggia il golfo. In particolare, se siete alla ricerca di spiagge libere potete provare a scendere per i ripidi sentierini che conducono a delle piccole e meravigliose baie/spiagge nascoste (i Filtri ad esempio).

Immancabile poi la tradizione dei Topolini, stabilimenti pubblici gratuiti che le generazioni triestine di ogni età hanno impresse nel cuore. Realizzati negli anni Trenta, sono costituiti da terrazze semicircolari allineate di fronte il mare. Da citare anche lo stabilimento balneare Sirena nella suggestiva baia di Grignano.

Le scelte sono tante. Ancora indecisi? Vi proponiamo allora la classifica di TripAdvisor con le 15 spiagge preferite dai triestini, considerate le più belle della costa.

Le spiagge preferite dai triestini