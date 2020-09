Le migliori steakhouse a Trieste secondo TripAdvisor

Originarie dalle chophouse inglesi, con il termine steakhouse si intende una tipologia di ristorante specializzato in carni arrosto o alla griglia. Questo termine anglosassone si traduce letteralmente come "casa della bistecca" ed ha radici antiche. Ma la tradizione della carne cotta alla griglia fa parte anche del patrimonio culinario italiano da sempre - basti pensare alla Fiorentina, famosa in tutto il mondo. Negli ultimi anni, però, c’è qualcosa di più attorno a questo mondo, che sta riscuotendo tantissimo successo anche nel nostro Paese. Sono molte infatti le steakhouse ricercate e di qualità aperte oggi, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di riportarvi la classifica delle migliori steakhouse in città secondo TripAdvisor.

Le migliori steakhouse a Trieste