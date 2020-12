I migliori studi legali del 2020 in Friuli Venezia Giulia

I risultati della seconda edizione della ricerca "Studi legali dell'anno 2020" effettuata per Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Guida al diritto e dalla società di ricerca statistica, si basano su segnalazioni degli studi legali attivi a livello nazionale in 14 settori