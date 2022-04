Maggiore qualità e prezzi più convenienti: quali sono i migliori supermercati in città?

Sono in molti a scegliere di fare la spesa il lunedì per affrontare al meglio l'intera settimana: i supermercati a Trieste - e su tutto il territorio nazionale - di certo non mancano, ma considerando i rincari e la maggiore attenzione per uno stile di vita sano e di conseguenza alla qualità dei prodotti, quale supermercato scegliere? Qual è il migliore? A fare il confronto tra le varie aziende ci pensa Altroconsumo, principale associazione per la tutela e difesa dei consumatori.

Quattro le categorie in esame: discount, supermercati online, catene locali e la principale ovvero iper e supermercati. I parametri di valutazione sono diversi: l'igiene, la facilità nel fare la spesa e trovare i prodotti sugli scaffali, la qualità dei prodotti a marchio commerciale dell'insegna, tempi di attesa alla cassa e i prezzi in generale.

In cima alla classifica generale (iper e supermercati) troviamo Esselunga. Il miglior servizio di spesa online è offerto da Iperal, per la disponibilità dei prodotti e puntualità della consegna. Come discount vince Aldi. Passiamo al tema più scottante in questo periodo: l'importo medio a persona di spesa nei supermercati è 209,45 euro in meno per chi è in maggiori difficoltà economiche. Esselunga resta anche il favorito per gli acquisti con i punti fedeltà, la cui impostazione (buoni spesa o oggetti acquistabili con i punti stessi) soddisfa la clientela.

I consigli di Altroconsumo

Ecco alcuni consigli di Altroconsumo per fare la spesa:

portare sempre con sé una lista della spesa, fatta dopo aver verificato nella dispensa e nel frigorifero che cosa c’è e che cosa è vicino alla scadenza.

Andare al supermercato a stomaco pieno: prima di cena non solo siamo affamati e questo può influenzare la scelta, ma i supermercati hanno meno materie prime fresche; meglio fare la spesa dopo colazione o dopo pranzo.

Quando si deve comprare poco, meglio prendere il cestello: i carrelli sono in genere piuttosto grandi, il che può indurre a riempirli maggiormente e comprare più di quello che serve.

Le classifiche

Iper e supermercati:

Esselunga; Ipercoop/ Coop & Coop; Coop; Spazio Conad; Famila Superstore/Iperfamila; Famila; Bennet; Carrefour Iper; Eurospar; Crai; Conad; Conad City; Decò; Pim; Despar; Panorama; A&O; Pam; Sigma; Carrefour market; Carrefour Express.

Discount: