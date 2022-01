Migliori supermercati: la classifica di Altroconsumo

Domanda topica, ma sempre attuale: quali sono i supermercati preferiti dagli italiani? In tal senso ha provato a rispondere l'associazione Altroconsumo, con un'indagine sulle abitudini e le preferenze degli italiani: lo studio analizza la frequenza con cui vanno al supermercato, i prodotti maggiormente acquistati, oltre che le variabili che influenzano le persone nella scelta dello store. Nasce così la classifica delle insegne maggiormente apprezzate in lungo e in largo sulla penisola.

L'indagine

L’indagine di Altroconsumo è stata svolta a giugno 2021, hanno partecipato 9.799 clienti attraverso un questionario online. Gli aspetti che influenzano maggiormente il grado di soddisfazione dei clienti sono: igiene e pulizia, qualità del prodotto a marchio commerciale, facilità di poter acquistare tutto all’interno dello stesso punto vendita, qualità degli alimenti freschi, prezzi e tempi di attesa alla cassa.

La classifica

La classifica si distingue in quattro sottocategorie principali: migliori discount, migliori supermercati online, migliori iper e supermercati e catene locali.

Per quanto riguarda le migliori catene locali di supermercati in Italia troviamo al primo posto Pewex e Cadoro con l'81% di gradimento. Seguono poi, Rossetto, Martinelli (80%), Lando, Iperal, Mega, Mercato, Poli (79%), Iper La Grande I, Alì, Tosano, Oasi, Dok, Emisfero, Sole 365 (78%), Tigros, Elite, Unes (76%), Il Gigante (75%), Italmark (74%).

Per quanto riguarda i migliori discount in Italia: primo posto per Aldi, Eurospin e Prix (79%). Seguono Tuodì, MD Discount (78%), DPiù, Lidl, In's, Penny Market (76%), Todis (75%).

Per i migliori iper e supermercati in Italia vince Esselunga, con apprezzamento dell'81%, seguono IperCoop/Coop&Coop (80%), Coop (78%), Spazio Conad (76%), Famila Superstore/IperFamila (75%), Famila, Bennet, Carrefour Iper, Eurospar (74%), Conad, Conad City, Decò, Pim, Despar (73%), Panorama, A&O, Pam (72%), Sigma (71%), Carrefour Market (70%). Infine, per i supermercati online troviamo sul podio Iperal, Unes, Alì, con l'81% di gradimento.