Trattorie e bistrò moderni: premiate le eccellenze del Friuli Venezia Giulia

Uscita la prima delle classifiche di 50 Top Italy che daranno vita alla guida completa per l’anno 2024. Si tratta della sezione "Trattorie e Bistrò Moderni" che mette insieme 118 Trattorie e Bistrò Moderni di tutta Italia, che include 50 locali in classifica e 68 indirizzi distinti come “Eccellenti”, i quali vanno a comporre la spina dorsale della ristorazione italiana: aziende familiari, spesso aperte da diverse generazioni.

Anche il Friuli Venezia Giulia è presente nella rosa dei 50 con la Lokanda Devetak 1870 a San Michele del Carso (Gorizia) che si aggiudica il 28° posto. Un locale storico che "ha da poco festeggiato 150 anni, ma sono gli ultimi decenni ad aver fatto crescere la qualità di questa raffinata “Gostilna”, come si dice in sloveno. In cucina c’è Gabriella che, assieme alla figlia Mihaela, rivisita i piatti di una volta. Mentre sono Tjaša e Tatjana a curare il servizio, con il padre “Uštili”, esperto sommelier. Molti degli ingredienti sono quelli dell’orto e del frutteto coltivati dall’altra figlia, Sara. Il pane e la pasta sono fatti in casa e su questi binari della genuinità corre tutto il menù. Le proposte sono di stagione, come i gusci d’uovo con crema di bruscandoli e bacon su nidi di curry, da assaggiare il filetto di cinghiale cotto nel vino rosso e ginepro, accompagnato con polenta e susine al vino Terrano, come dessert la zuppetta di agrumi con gelato di lamponi e savarin al rum", leggiamo nella guida.

Premiato anche Al Monastero, "locale storico nel centro di Cividale del Friuli (Udine), dall’atmosfera rustica e calda. D’estate è bello accomodarsi nel cortile interno, dove il personale cordiale è pronto a consigliare e a servire un menu prevalentemente tradizionale dove troneggiano i Cjarsons, dal gusto agrodolce delicato e arricchiti da abbondante uvetta, ricotta affumicata e pinoli tostati. La carta dei vini è variegata, con proposte regionali e non solo; molto spazio è concesso allo Schioppettino di Prepotto, del quale è narrata anche la storia sul menù. Per terminare si consiglia di lasciarsi trascinare da un fresco sorbetto vodka e limone. Prezzi in linea con la proposta" si legge.