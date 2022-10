I migliori vini del Friuli Venezia Giulia: la classifica

Presentata la guida Vini d'Italia 2023 del Gambero Rosso in cui la nostra regione è rappresentata al meglio con numerosi prodotti di qualità che hanno ricevuto il premio ottenendo il riconoscimento di "miglior vino". D'altronde - come si legge sul sito del Gambero Rosso - al Friuli Venezia Giulia viene attribuita l'etichetta di territorio vocato alla produzione di grandi vini, soprattutto bianchi. Un'etichetta che rende orgogliosi i produttori regionali. Anche quest'anno, infatti, i Tre Bicchieri della regione sono stati attribuiti a moltissimi vini bianchi. Oltre la metà provengano dal Collio Goriziano, ma sono presenti anche due new entry.

I nuovi premiati del Friuli Venezia Giulia

I premiati non sono nomi nuovi, salvo due: si tratta, nel Collio, della Pighin, che ha proposto un eccellente Soreli, un blend di friulano, ribolla gialla e malvasia che suggella anni di impegno e di dedizione da parte di Roberto Pighin e della sua squadra per il raggiungimento di traguardi di prestigio. L'altro è Valerio Civa, imprenditore del mondo del vino che, innamoratosi del Friuli ha creato una nuova azienda nei Colli Orientali alcuni anni fa, e nella sua tenuta gioiello di Bellazoia ha realizzato un eccellente Sauvignon.

I migliori vini del Friuli Venezia Giulia

Ecco la lista completa dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia secondo il Gambero Rosso: