I migliori vini dei Colli Orientali del Friuli

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più rinomate del panorama enoico italiano. Tra le diverse denominazioni regionali, occupano sicuramente un posto di rilievo i Colli Orientali del Friuli, una striscia di territorio che offre vini particolari, tutti da scoprire. Ecco a questo proposito, con "11 vini dei Colli Orientali del Friuli da conoscere", i consigli della guida Berebene del Gambero Rosso.

Fco Friulano 2021 - Torre Rosazza

Valutazione: 93/100

"L'azienda fa parte della costellazione del gruppo Le Tenute di Genagricola e ha sede sui colli di Manzano, circondata dai 100 ettari di vigneti di propreità disposti su teatri naturali soleggiati. Impeccabile il Friulano'21. Un naso intenso e sfaccettato che profuma di mela, pera, fieno ed eleganti note speziate precede una bocca vibrante e dal sorso fine, venato da una mineralità sottile che lo rende scorrevole, fresco e appagante".

Fco Pinot Grigio 2021 - Il Roncal

Valutazione: 89/100

"Il Roncal è una fiorente realtà gestita al femminile da Martina Moreale, un marchio consolidato nel panorama vitivinicolo regionale che concorre al prestigio della denominazione Friuli Colli Orientali. Il Pinot Grigio '21 si è fatto apprezzare per i profumi raffinati, molto floreali e agrumati, ma soprattutto per la pienezza e la verticalità del sorso. Un vino elegante, dotato di complessità e finezza, indice della qualità della produzione dell'azienda".

Fco Friulano 2021 - Grillo Iole

Valutazione: 92/100

"Un bel portale di una villa settecentesca fa da ingresso a questa azienda creata negli anni ‘70 da Sergio Muzzolini e dedicata alla moglie Iole Grillo. Oggi è la figlia Anna a guidare la coltivazione dei vigneti nella vallata dove scorre il fiume Judrio, producendo vini dal sapore territoriale. Come ad esempio il Friulano ‘21, che al naso esordisce con fiori bianchi, agrumi e frutti a polpa bianca per poi regalare un sorso equilibrato e piacevole".

Fco Malvasia 2021 - Albano Guerra

Valutazione: 89/100

"Dario Guerra si occupa personalmente delle pratiche enologiche e agronomiche, interloquendo con l'ambiente e intervenendo solo dove necessario. Da questa viticoltura sostenibile nascono vini ben fatti e dalla forte impronta territoriale. La Malvasia '21 ha superato le aspettative piazzandosi tra le migliori della categoria. All'olfatto ricorda la fienagione estiva, il miele di tiglio e le erbe officinali essiccate e il sorso è morbido e bilanciato".

Fco Pinot Bianco 2021 - Ermacora

Valutazione: 92/100

"Ormai arrivata al secolo di attività, questa realtà è sinonimo di una produzione di qualità. Fondata nel 1922, oggi vede i fratelli Dario e Luciano capitanare l'azienda e coltivare gli ettari vitati sulla colina di Ipplis, nell'areale del Friuli Colli Orentali. Il Pinot Bianco '21 è un modello di eleganza con risvolti floreali di rara piacevolezza che introducono a un sorso altrettanto gradevole. Mela, mughetto e menta si amalgamano a una freschezza vivace e vitale".

Carso Vitovska 2021 - Castelvecchio

Valutazione: 89/100

"Di proprietà della famiglia Terraneo, è la più florida realtà vitivinicola del Carso Goriziano, situata nella parte più settentrionale di questa zona di confine, in un ambiente ideale per la produzione di vini dalle caratteristiche uniche. Come ad esempio la Vitovska ‘21 che sfoggia un naso intenso e ampio in cui si percepiscono note di miele, fiori appassiti ed erbe aromatiche. Al palato sorprende con una grande sapidità che sostiene e accompagna il sorso fino alla fine".

Fco Malvasia 2020 - Livio e Claudio Buiatti

Valutazione: 91/100

"L'azienda sorge sui primi pendii dei Colli Orientali del Friuli, vicini al mare e meglio esposti al sole. Dagli otto ettari di proprietà della famiglia Buiatti nascono vini veraci, dalla forte impronta territoriale. Tra questi, la Malvasia '20 risulta davvero convincente. Il profilo odoroso è ricco di erbe aromatiche cui si aggiungono sensazioni citrine di pompelmo e piccanti di zenzero. Nell'assaggio ha un buon corpo e un finale rilassato".

Friuli Cabernet Franc 2019 - Vigneti Le Monde

Valutazione: 92/100

"Rilevata nel 2008 da Alex Maccan, questa cantina, sotto la nuova direzione sta vivendo un successo di tutto rispetto. Il segreto va trovato nelle basse rese delle viti trentennali che dimorano in pianura. Si distingue per vitalità e concretezza il Cabernet Franc ‘19. Al naso note di frutti neri e spezie intrigano e invitano a bere, mentre il palato è ampio e avvolgente, ben strutturato da tannini che non disturbano la scorrevolezza del sorso".

Fco Pinot Bianco 2021 - Petrucco

Valutazione: 89/100

"Lina e Paolo Petrucco si sono stabiliti sui declivi di Buttrio nel 1981. In questo anfiteatro naturale, sulle colline esposte alle brezze marine, decisero di fondare l'azienda valorizzando i vigneti storici piantati da Italo Balbo prima della Seconda Guerra Mondiale. Il Pinot Bianco ‘21 è un tripudio di eleganza. Note di mela matura si combinano a miele e sfumature di frutta tropicale. Fresco e scorrevole, al palato si ritrova quanto promesso al naso in un finale lungo".

Fco Malvasia 2021 - Stanig

Valutazione: 90/100

"La cantina della famiglia Stanig sorge nella località di Albana di Prepotto, all'interno dell'areale della Doc Friuli Colli Orientali. Nove ettari di terreno in tutto, una dimensione tale da permettere la gestione di ogni fase di lavorazione nella produzione del vino. La Malvasia '21 si presenta con fremiti floreali di sambuco e gelsomino accompagnati da sentori fruttati di pera e banana; si esalta nell'assaggio con fragranti note minerali e iodate".

Fco Malvasia 2019 - Paolino Comelli

Valutazione: 91/100

"Azienda a conduzione famigliare, si trova nel comune di Faedis, all'interno della zona della denominazione Friuli Colli Orientali. I Comelli possono contare su 12 ettari vitati e una gamma di etichette dal sapore tipico e contemporaneo. Davvero convincente la Malvasia ‘19. Il corredo olfattivo si apre con note floreali di tiglio e ginestra per poi effondere sentori più marcati di agrumi canditi, miele di acacia e arbusti di macchia mediterranea. L'assaggio è vellutato, sapido e bilanciato".

