Tre Bicchieri 2022: i migliori vini del Friuli Venezia Giulia nella nuova guida del Gambero Rosso

In vista del 2022 il Gambero Rosso ha preparato la nuova Guida Vini d’Italia. Nel volume sono elencati tutti i migliori vini italiani che hanno conquistato l’ambito riconoscimento dei "Tre Bicchieri". Ecco le eccellenze premiate in Friuli Venezia Giulia

Ci siamo: in vista del 2022 il Gambero Rosso ha preparato la nuova Guida Vini d’Italia. Nel volume sono elencati tutti i migliori vini italiani che hanno conquistato l’ambito riconoscimento dei "Tre Bicchieri", regione per regione. Ecco le eccellenze premiate in Friuli Venezia Giulia.

I migliori vini del Friuli Venezia Giulia

"Ritorno al classico" è il tema di fondo tra i 26 vini premiati con i Tre Bicchieri in questa edizione. "La culla dei grandi bianchi conferma la sua vocazione con ben 25 premiati su 26. Tra questi, nove sono frutto di un blend di diversi vitigni a bacca bianca: quel matrimonio di uve che per anni è stata la cifra stilistica regionale, molto prima dell’affermazione delle etichette monovarietali. Nuovo lustro, dunque, per la cultura dell’assemblaggio, della biodiversità in bottiglia, da una parte, e una nuova consapevolezza di tanti produttori che propongono con forza le loro selezioni di vini bianchi a diversi anni dalla vendemmia.

Altro aspetto saliente è la nuova attenzione verso il mercato del rosa, quest’anno sono stati ben 20 i campioni rosé presentati, rispetto ai soli due assaggi della passata edizione. Il vento a favore arriva anche grazie al nuovo Prosecco Rosé, con diverse cuvée che strappano punteggi sorprendenti. Dal rosa all’arancione: qui si producono alcuni dei migliori bianchi macerati d’Italia e non solo. Quest’anno all’appello rispondono il maestro Podversic, con il Nekaj ’17, Primosic con il Collio Friulano Skin Ris. 2017 e Draga con la Malvasia Miklus ’18. L’unico rosso regionale con i Tre Bicchieri è il Cabernet Franc ’18 di Le Monde, un rosso dalla trama intensa e slanciata, di piacevolissima beva. Non può mancare una nota ad hoc per il Tal Luc Cuvée.5.6. di Lis Neris, uno dei pochissimi vini dolci premiati in Guida: una perla di caratura mondiale capace di riavvicinare alla tipologia anche chi sta guidando sempre più verso altre rotte".

Tutti i vini premiati

Braide Alte 2019 - Livon

Colli Friulano 2019 - Stella

Collio Bianco Broy 2019 - Collavini

Collio Bianco Fosarin 2019 - Ronco dei Tassi

Collio Bianco Langor Giulio Locatelli Ris. 2019 - Tenuta di Angoris

Collio Chardonnay 2020 - Colle Duga

Collio Friulano 2020 - Borgo Conventi

Collio Friulano 2020 - Schiopetto

Collio Friulano Skin Ris. 2017 - Primosic

Collio Malvasia 2020 - Princic

Collio Malvasia Miklus 2018 - Draga - Miklus

Collio Sauvignon 2020 - Tiare - Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Ris. 2017 - Russiz Superiore

Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2020 - Venica & Venica

Desiderium I Ferretti 2019 - Luisa

Eclisse 2019 - Roncaia

FCO Biancosesto 2019 - Tunella

FCO Friulano 2020 - Torre Rosazza

FCO Pinot Bianco Myò 2019 - Zorzettig

FCO Sauvignon Zuc di Volpe 2020 - Volpe Pasini

Friuli Cabernet Franc 2018 - Le Monde

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2019 - Vie di Romans

Nekaj 2017 - Podversic

Rosazzo Terre Alte 2018 - Felluga

Tal Lùc Cuvée .5.6 - Lis Neris

Vintage Tunina 2019 - Jermann

Fonte Gambero Rosso