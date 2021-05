Selezione Rosé del Concours Mondial de Bruxelles: i vini premiati del Fvg

Il Concours Mondial de Bruxelles ha festeggiato 20 anni di vita fatti di evoluzioni, scoperte e ricerche minuziose di vini di qualità, in giro per il mondo. L'obiettivo è quello di offrire ai consumatori una garanzia: distinguere vini d’ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione provenienti dai 4 angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo.

Questi anni di esperienza hanno permesso al concorso di diventare un importante riferimento tra le competizioni enologiche internazionali e per la prima volta nella sua storia, il Concours Mondial de Bruxelles ha organizzato nel 2021 una sessione anticipata dedicata esclusivamente ai vini rosé che si è svolta nei primi giorni di marzo. Per quanto riguarda la 28esima edizione del concorso, le degustazioni si svolgeranno dal 17 al 27 giugno presso il Centro Congressi ed Esposizioni LuxExpo, situato nel quartiere finanziario nella città di Lussemburgo.

Selezione Rosé

Nella prima edizione della Selezione Rosé del Concours Mondial de Bruxelles sono stati degustati più di 1000 vini rosati nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Tra medaglie d'Oro e medaglie d'Argento ben 6 prodotti friulani di alta qualità hanno ottenuto il riconoscimento. Per le difficoltà legate alla pandemia gli organizzatori hanno scelto di svolgere in Belgio le quattro giornate di degustazione nelle quali sono state applicate rigorose misure di sicurezza. Oltre alle medaglie d’Argento, d’Oro e alle Grandi Medaglie d’Oro, il concorso ha attribuito i Trofei "Rivelazione" ai vini rosé che hanno ottenuto il miglior punteggio nella propria categoria:

Rivelazione Vinolok (Miglior rosé della competizione) : La Madrague, Cuvée Charlotte (2020) / Côtes de Provence, Francia;

Rivelazione Rosé Semisecco : Vinia Traian, Cabernet Sauvignon (2019) / Cahul, Repubblica di Moldavia;

Rivelazione Vino Liquoroso : Domaine du Chêne, Rosé / Pineau des Charentes, Francia;

Rivelazione Vino Frizzante: Matisak, Méthode Traditionelle Rosé Dry (2015) / Sekt, Slovacchia;

Rivelazione Vino Spagnolo : Jaume Serra, Pinot Noir Cuvée Especial (2016) / Cava, Espagne;

Rivelazione Vino Portoghese : Sogrape, Inspirações Rosé (2019) / Bairrada, Portogallo;

Rivelazione Vino Italiano : Cantina Terzini, Rosato (2020) / Cerasuolo d’Abruzzo, Italia.

I vini premiati in Friuli Venezia Giulia

Per quanto riguarda invece i vini italiani premiati, come già accennato, sono ben 6 i vini rosati del nostro territorio che hanno ricevuto il riconoscimento. Oltre alle tradizionali medaglie d’Oro e d’Argento, è stato attribuito un trofeo speciale nelle seguenti categorie: rivelazione vino rosé tranquillo, rivelazione vino rosé spumante, rivelazione vino rosé semi-secco, rivelazione vino rosé dolce, rivelazione vino rosé biologico: