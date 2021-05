I migliori yogurt artigianali del Friuli Venezia Giulia secondo il Gambero Rosso

La parola yogurt deriva dal turco e significa "latte cagliato o addensato". Si tratta di uno degli alimenti più antichi al mondo, la sua origine si fa risalire a quando gli uomini cominciarono ad allevare animali il cui latte necessitava di essere conservato. Un prodotto ricco di calcio e proteine, lo yogurt fornisce nutrienti come vitamine D, B12 e B2, iodio e zinco. Rispetto al latte è più digeribile perché fermentato e dunque i nutrienti vengono assorbiti più facilmente dall’organismo.

Insomma, un alimento, oltre che buono, ricco di benefici. Ecco che allora il Gambero Rosso, per il contest del mensile di maggio 2021, ha deciso di dedicare a questa squisita prelibatezza un'intera sezione mettendo in fila e assaggiando 40 yogurt di latte vaccino intero. Il risultato ha portato ad una classifica di 28 prodotti, tutti di grande qualità, prodotti sia al nord che nel sud Italia.

Gli yogurt in classifica

Molti biologici, a filiera chiusa e di aziende che allevano i bovini in modo non forzato e con attenzione al benessere animale. Tra gli yogurt più interessanti quelli realizzati con latte nobile, da mucche tenute in stabulazione libera e al pascolo durante la bella stagione, alimentate prevalentemente a erba fresca e fieno, in vendita in negozi, gdo e online. Per scoprire la classifica basta acquistare il nuovo mensile del Gambero Rosso, disponibile in edicola o in versione digitale su App Store o Play Store.

Yogurt: i migliori artigiani del Friuli Venezia Giulia nel 2020

Oltre alla nuova classifica, è disponibile sul sito del Gambero Rosso una lista dei migliori artigiani di yogurt che si contraddistinguono da nord a sud per le loro interessanti produzioni. Ecco i migliori del Friuli Venezia Giulia nel 2020:

San Gregorio (fanno consegne a domicilio solo nelle zone limitrofe)

L’azienda agricola di Massimo Cipolat, aderente alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, si trova nella lista dei migliori yogurt artigianali italiani del Gambero Rosso. L'azienda ha vinto anche un premio con il suo ottimo yogurt di capra, prodotto con il latte di camosciate delle Alpi. Buoni e profumati anche i caprini. (Aviano (PN) - 338 1951729 - massimocipolat.it).

Fattoria Zoff (fanno spedizioni)

In questa azienda agricola biologica si producono formaggi e latticini, a partire dallo yogurt, con il latte di mucche dei loro allevamenti. E c'è anche una linea di cosmetici al latte. Inoltre, si offre ospitalità nell’annesso agriturismo Borg da Ocjs. (Cormons (GO) - 0481 67204 - borgdaocjs.it).