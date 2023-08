Milan Club Trieste “Cesare Maldini”, al via la nuova stagione

Domenica 30 luglio, presso la sede Hop Store Pub, nei dehors sottostanti agli interni di via Venezian 24/1, si è svolta la festa di inaugurazione del rinato Milan Club Trieste “Cesare Maldini” (nuovo Presidente Giacomo Muscatello; Marco Cresevich, Achille D’Alessandro e Andrea Martinis completano il Direttivo): ospite d’eccezione la “Sig.ra Nuccia” e altri due delegati di AIMC (Associazione Italiana Milan Club), storica e sempre attiva figura di diretto riferimento del tifo organizzato rossonero, ed in originale la Coppa dello Scudetto 2021/22, al seguito del quale è stato rifondato il club a Trieste nel giugno 2022, dopo tanti anni di assenza per mancato ricambio generazionale.

Il bilancio e gli obiettivi

Il bilancio del club, dopo un anno di attività, è più che positivo. L’associazione, infatti, ha radunato oltre duecento soci, a cui ha garantito una presenza pressoché costante a San Siro e anche qualche trasferta, tra cui quelle a Salisburgo e a Zagabria per le partite di Champions League, per piacevole segno del destino più vicine delle partite casalinghe. A circa un mese dalla riapertura dei tesseramenti per la nuova stagione, il Milan Club Trieste ha già staccato oltre cento tessere.

Durante la serata sono state messe all’asta due magliette preparate per il campo ed autografate da Olivier Giroud (home 2022-23) e dal nuovissimo acquisto Tijani Reijnders (home 2023-24), oltre ad altri cimeli autografati: l’incasso è interamente devoluto a Fondazione Milan in raccolta fondi continua iniziata lo scorso Natale, sottesa a "Nessuno in panchina", progetto partito sul territorio, in collaborazione con Fondazione Pittini, volto alla piena e massima inclusività, fin dai più piccoli giovani calciatori grazie alla disponibilità dei campi da gioco e dello staff dell'ASD Zaule Rabuiese.