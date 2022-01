Minestra di orzo, porcina e patate: la ricetta della tradizione

Gennaio è per eccellenza il mese più freddo dell'anno, per combattere le temperature rigide l'ideale è preparare in casa e assaporare un buon piatto caldo, sostanzioso e ricco di proteine. Tra le minestre più conosciute, amate e consumate dalle famiglie triestine non può certo mancare quella di orzo e patate. È di facilissima esecuzione e dal sapore intenso, grazie anche all'uso del maiale in cottura. Ecco come prepararla.

Ingredienti

200 gr di orzo;

3 patate;

300 gr di porcina;

2 pomodori freschi;

1 spicchio d'aglio;

1 cipolla non troppo grande;

olio, prezzemolo, sale, pepe, parmigiano (facoltativo) q.b.

pane.

Procedimento

Come prima cosa ammollate l'orzo nell'acqua per 10 minuti e scolate bene. Tagliuzzate il prezzemolo, l'aglio e la cipolla e uniteli all'olio per preparare un gustoso soffritto. Aggiungete poi le patate tagliate a pezzetti e la porcina. Mescolate e fate rosolare per qualche minuto, dopo unite i pomodori a tocchetti. Coprite dunque con acqua e lasciate cuocere per un'ora circa, aggiustate di sale e pepe. Se la minestra dovesse risultare troppo liquida, schiacciate una parte delle patate in modo che parte dell'acqua venga assorbita. Lasciate riposare e poi servite ben calda, spolverandola di parmigiano (se preferite). Preparate dei crostini di pane, ripassati in olio e sale, è sempre un buon modo per accompagnare una minestra.