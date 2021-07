Due triestine volano alle finali regionali di "Miss Italia"

La triestina Beatrice La Monaca ha vinto la fascia di "Miss In Onda", al secondo posto con il titolo di "Miss Rocchetta Bellezza" Sanja Zagar di Basovizza. Le due triestine sono state ammesse alle finali regionali di "Miss Italia" in Friuli Venezia Giulia

Una triestina ha vinto venerdì 9 luglio la fascia di "Miss In Onda", il titolo di una nuova trasmissione che dedica le sue puntata alle bellezze e alle caratteristiche di una città, eleggendo allo stesso tempo una Miss con il nome della trasmissione abbinata alla località scelta. Il suo nome è Beatrice La Monaca, venti anni di Trieste, studentessa in comunicazione interlinguistica applicata, che si è aggiudicata la fascia di "Miss In Onda - Monfalcone".

Insieme a Beatrice è stata premiata anche un'altra triestina: al secondo posto con il titolo di "Miss Rocchetta Bellezza" Sanja Zagar, ventuno anni di Basovizza (Trieste), studentessa di giurisprudenza, allenatrice di ginnastica ritmica e collaboratrice di una testata giornalistica.

Premiate poi Caterina Desiderio, ventunenne di Monfalcone (Gorizia), operatrice socio sanitaria terza classificata con il titolo di "Miss Be_Much"; al quarto posto, Valentina Petris, ventisette anni di Qualso di Reana del Rojale (Udine), truccatrice; quinta classificata Ambra Civaschi diciottenne di Povoletto (Udine), iscritta alla facoltà di medicina; al sesto posto, Mariam Dao, ventidue anni di Tavagnacco (Udine), pasticcera.

Beatrice La Monaca, Sanja Zagar e Caterina Desiderio sono state ammesse alle finali regionali di "Miss Italia" in Friuli Venezia Giulia.