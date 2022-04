Miss Italia 2022: partono le selezioni in Friuli Venezia Giulia

Ripartono le selezioni di Miss Italia, il concorso di bellezza giunto alla sua ottantatreesima edizione. Annunciata la data della prima tappa in Friuli Venezia Giulia: si riparte domenica 10 aprile a Latisana, in piazza Indipendenza, in occasione della Festa di Primavera. Le partecipanti si contenderanno il titolo in palio di Miss Latisana. La vincitrice parteciperà, poi, di diritto alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia.

L'appuntamento

La selezione inizierà alle 17.30 ed è organizzata dal Comune di Latisana, in collaborazione con la Pro Latisana ed il Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia. Presenta l’evento Michele Cupitò. Le concorrenti saranno protagoniste di una sfilata, coordinata da Paola Rizzotti, con body ufficiale del concorso ed abiti eleganti. Due le madrine d’eccezione per l’appuntamento di domenica che hanno ben rappresentato la nostra Regione alle fasi finali di Miss Italia 2021: Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia in carica e prefinalista nazionale ed Erika Rebbelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, che si è classificata tra le prime sei alla finale nazionale di Venezia.

Chi può partecipare

Al concorso possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilare il modulo sul sito www.missitalia.it. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.