Le bellezze triestine in corsa per Miss Italia 2023

Si chiama Jenny Ferino, 18 anni di Lestizza (Udine): lei è la ragazza che a fine agosto si è aggiudicata presso il Centro Congressi “Kursaal Riviera Resort”, il titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia” valido per l’ottantaquattresima edizione di Miss Italia. Jenny, studia all’Istituto Tecnico Finanza e Marketing (relazioni internazionali per il marketing), recita in friulano in una compagnia teatrale e pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i titoli di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” a Sophia Gerzeli, diciotto anni di Trieste e di “Miss Social Friuli Venezia Giulia” a Giorgia De Marchi, ventiquattro anni di Cividale del Friuli (Udine). Infine, Giorgia Minuzzi, diciassette anni di San Martino di Codroipo (Udine) ha conquistato il titolo di “Miss Mascotte Friuli Venezia Giulia” che le consentirà di partecipare alle finali regionali di Miss Italia nel 2024.

Tutte le miss del Friuli Venezia Giulia

La squadra delle rappresentanti del Friuli Venezia Giulia alle “prefinali” nazionali di Miss Italia vede protagoniste anche quattro ragazze triestine e sarà nel dettaglio così composta: Miss Friuli Venezia Giulia - Jenny Ferino di Lestizza (Udine); Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia - Jessica Beno di Trieste; Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia e Miss Social Friuli Venezia Giulia - Giorgia De Marchi di Cividale del Friuli (Udine); Miss Cinema Dr Kleein Friuli Venezia Giulia - Aurora Lenarduzzi di Sistiana (Trieste); Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia - Sophia Gerzeli di Trieste; Miss Miluna Friuli Venezia Giulia - Katrina Meneghin di Villesse (Gorizia); Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia - Lisa Piran di Staranzano (Gorizia); Miss Framesi Friuli Venezia Giulia - Sara Tenace di Trieste e Miss Prefinalista 2022 - Alice Toniutti di Tarcento (Udine).