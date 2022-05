Eletta Miss Mondo Friuli Venezia Giulia: è la 22enne Fiorenza Dri

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, si è svolta domenica 15 maggio, nella Casa della Contadinanza di Udine, la proclamazione di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2022. Madrina dell’evento Maloti Quevedo Miss Mondo Fvg 2020, alla finale nazionale è arrivata tra le 25 finaliste su 150 partecipanti e quest’anno farà parte dello staff della Finale Nazionale a Gallipoli.

A guadagnarsi il titolo regionale è stata Fiorenza Dri anni 22 anni di Martignacco. Fiorenza ha una grande passione per il mondo della moda e della fotografia, inoltre collabora alla gestione del ristornate insieme al padre.

La finale nazionale

La finale nazionale di Miss Mondo Italia inizierà l'1 giugno a Gallipoli per concludersi il 18 giugno, dove dopo due selezioni una il 3 giugno e l’altra il 9 giugno le finaliste passeranno da 150 a 50 e poi 25.

L'evento

Insieme alla presidente di giuria Ondina Pozzatello a votare le semifinaliste nazionali erano presenti Mariangela Fantin per Andos Udine, Elena Iuri per Esplora e Ama, Stefano Borella desiner del percorso dell’amore, Claudio Soranzo giornalista, Tiziana Candido per Tizy lo stile delle unghie, Carlo Carlotta e Linda Guerra. Ondinaequipe Lignano Sabbiadoro e gli allievi della Nujé Academy si sono occupati con cura e attenzione del backstage e dell’Hairstyling & Make-up delle partecipanti.

Nel pomeriggio le partecipanti sono state valutate anche nelle discipline: sport e inglese. La prova sport è stata proposta e valutata dalla coach Giulia Moreale Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2014 e vincitrice della fascia nazionale di Miss Mondo Sport 2014 nonché insegnante di ginnastica artistica e personal trainer, mentre la prova d’inglese gestita da Emily Miozzo, laureata in lingue e Finalista Nazionale di Miss Mondo Italia. Le finaliste hanno sfilato indossando abiti eleganti e i costumi da bagno. La sfilata è continuata con i gioielli di Moreno Barachino e le t-shirt di Alove.

Le semifinaliste nazionali del Friuli Venezia Giulia sono: Giada Santoro 22 anni di Pagnacco, Asia Piro 17 anni di Udine, Eleonora Quarin 19 anni di Fontanafredda, Emily Martinuzzi 17 anni di Latisana, Anna Corazza 17 anni di Azzano X, Martina Marinelli 20 anni di Pasian di Prato vincitrice anche del titolo Miss Web by Agricola. Sono state inoltre premiate Karin, 20 anni di San Giovanni al Natisone con il titolo “Miss Casa della Contadinanza” e Gaia, 19 anni di Cividale con il titolo “Miss autoscuola Ranieri”. L’evento è stato gestito dall’Agenzia Mecforyou esclusivista di Miss Mondo FVG.