Miss Mondo Italy, eletta una bellezza del Friuli Venezia Giulia

E' stata una bellezza del Friuli Venezia Giulia a conquistare l'ambito titolo di Miss Mondo Italy, la fascia più alta della competizione. L'udinese Lucrezia Mangilli si è contesa insieme a tante altre bellissime ragazze la finale nazionale del concorso, svoltosi a fine giugno all'ecoresort Le Sirenè di Gallipoli. Il concorso ha incoronato la venticinquenne friulana, anche se ormai vive a Milano, come Miss Mondo Italia 2024. La nuova reginetta di bellezza rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Miss World.

Ma la serata ha riservato grandi soddisfazioni anche per il Nord est in generale, grazie alla performance di Elena Lot, Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2024. La ragazza, di Conegliano, ha conquistato il secondo posto nella prestigiosa competizione, aggiudicandosi anche la fascia Miss Mondo Beach 2024 e la fascia Miss Agricola 2024, quest'ultima assegnata dallo sponsor ufficiale.

Un altro successo per la regione (e per la nostra città) è arrivato da Ermira Ramadani, 21 anni, originaria di Trieste, che ha raggiunto la top 25 delle finaliste nazionali. Ermira, assistente alla poltrona con l'ambizione di diventare igienista dentale, ha dimostrato come la determinazione possa portare lontano.

In foto uno scatto di Lucrezia Mangilli pubblicato sulla sua pagina Facebook.