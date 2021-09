Mister Italia 2021: un friulano tra i protagonisti della manifestazione

Alla manifestazione "Mister Italia 2021" che si è tenuta a Rosolina, organizzata dalla Pro Loco e dall’Associazione “Oltre il Rock”, hanno partecipato 16 concorrenti: come leggiamo su UdineToday, tra questi è stato eletto Mister Boy Italia, Ismail Ramsi, un ragazzo di 19 anni che vive a Tarcento, di origini marocchine. In Italia da 13 anni, Isma per gli amici, è un neo diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale, è alto 1.86, capelli e occhi neri, del segno dei gemelli e si definisce un ragazzo simpatico, fantasioso e con tanta voglia di fare. La sua ambizione è diventare un giocatore professionista, infatti gioca già con un squadra locale friulana.

A condurre la manifestazione Laura Zambelli che oltre a presentare i concorrenti nelle tre sfilate ha intervistato i vari ospiti della serata e la giuria. Le fasi nazionali si terranno a Lignano Sabbiadoro. A Mister Italia, concorso collegato ai maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, ecc., possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno.