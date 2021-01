La moneta celebrativa per dire grazie a medici e infermieri

Una moneta da due euro per ringraziare i medici e gli infermieri impegnati nella lotta al Covid-19 e per omaggiare tutti i professionisti che, prodigandosi con passione e dedizione in questa dura battaglia, hanno purtroppo perso la vita. I numeri non sono di certo positivi: sono ben 279 i medici vittima del Covid ricordati dal Memoriale del sito Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). L’emissione è in programma per questo 2021 e l’annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 dicembre.

La scelta è simile a quella già presa dalla Francia, che ha coniato monete da due euro con la scritta “Merci”. In Italia, verranno coniate tre milioni di monete con l’effige degli operatori sanitari, il valore complessivo del conio battuto dalla Zecca dello Stato ammonterà a sei milioni di euro.

Sulla moneta saranno rappresentati un uomo e una donna, entrambi con il camice, lui con una cartella sotto braccio e lei con lo stetoscopio al collo. A destra è riportata un croce rossa stilizzata, mentre a sinistra della donna un cuore. In alto un arco con la scritta “grazie” in maiuscolo.