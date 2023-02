Martedì 21 febbraio visite guidate gratuite alla mostra di Banksy

Il 21 febbraio si festeggia la Giornata Internazionale della Guida Turistica e le Associazioni che forniscono il servizio di visite guidate alla mostra “The Great Communicator. Banksy (Unauthorized Exhibition)” in corso di svolgimento a Trieste presso il Salone degli Incanti hanno deciso di offrire tre servizi di visita gratuita negli orari 10, 15 e 18. L’iniziativa voluta dall’Associaizone Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia, Nord-est Guide e Federagit trova il supporto di PromoturismoFVG che metterà a disposizione gli auricolari in caso di gruppi numerosi.

Come partecipare

Per partecipare è necessario mandare una mail a visitemostrabanksy@gmail.com o telefonare al 338 4962409 segnalando il nominativo, l’orario e il numero di persone. I gruppi potranno essere costituiti da massimo 30 persone. Il biglietto d’ingresso alla mostra va acquistato online o direttamente alla cassa.

La Giornata Internazionale della Guida Turistica

La Giornata Internazionale della Guida Turistica è stata istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations ed è promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT). Molti gli appuntamenti in calendario in tutte le regioni italiane che mirano a mettere in evidenza il valore aggiunto delle visite culturali effettuate con professionisti formati e preparati.