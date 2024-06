Al via la mostra le “cartoline del clima” all’Immaginario Scientifico

TRIESTE - Martedì 4 giugno alle 17.00 all’Immaginario Scientifico si inaugura la mostra dedicata al progetto di sensibilizzazione sul climate change intrapreso dall’Associazione Museo della Bora in collaborazione con l’Immaginario Scientifico e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica.

All’inizio del 2024 l’Associazione Culturale Museo della Bora APS ha lanciato il progetto “Altri Tempi-Testimoni del clima” reso possibile grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Bando Divulgazione Scientifica 2023) e alla collaborazione della Società Meteorologica Alpino Adriatica e dell’Immaginario Scientifico. Adesso il progetto entra nella sua seconda fase con l’esposizione delle cartoline del clima selezionate tra tutte quelle pervenute in questi mesi sul sito altritempi.museobora.org.

Il progetto

"Altri Tempi" è un’esperienza di citizen science che utilizza l’emozione dei ricordi e la confronta con la ragione della scienza. L’iniziativa di sensibilizzazione ha invitato i cittadini del Friuli Venezia Giulia di tutte le età a raccontare i cambiamenti climatici in prima persona, attraverso le proprie testimonianze dirette. Sono arrivate “cartoline dal passato” con le foto di abbondanti nevicate, ma anche “cartoline dal presente” con episodi recenti come la mareggiata di novembre o le immagini curiose delle fioriture anticipate durante l’inverno. Non mancano le cartoline giunte da fuori regione.

Le “cartoline del clima” pervenute vengono ora esposte con il testo di chi le ha spedite accompagnate da un’approfondita spiegazione scientifica a cura della Società Meteorologica Alpino-Adriatica che ci aiutano ad orientarci meglio in questi tempi.

Le mostre

Ma non finisce qui. “Altri Tempi” è un progetto in progress. Le “cartoline del clima” possono essere ancora condivise sul sito https://altritempi.museobora.org/. Le ulteriori foto più significative verranno quindi selezionate e interpretate scientificamente con nuove descrizioni a cura della Società Meteorologica Alpino- Adriatica ed esposte nella prossima edizione della mostra in programma all’Immaginario Scientifico di Pordenone.

Sempre nell’ambito del progetto “Altri Tempi-Testimoni del clima”, sempre all’Immaginario Scientifico, continua l’esposizione intitolata “Canin-Memoria di climi antichi” a cura della Società Meteorologica Alpino-Adriatica. Entrambe le mostre si concluderanno il 14 luglio.