Si inaugura oggi la mostra di arte contemporanea "Fuori Tempo" alla Galleria Planetario

“La luce di ciò che emerge dal buio, riflette e proietta”: lo afferma Francesco Candeloro al quale la Galleria Planetario di Trieste dedica la mostra “Fuori Tempo”, che si inaugura alla presenza dell’artista oggi, venerdì 14 ottobre, alle ore 18.00, in via Fabio Filzi, 4 (primo piano), visitabile fino al 15 dicembre, tutti i giorni feriali, con orario 11.00/13.00 - 17.00/19.00.

Continua così il percorso della Galleria Planetario proponendo altra “esposizione profondamente contemporanea” presentando Francesco Candeloro con una serie di lavori "Senza Tempo" che pone al centro della sua personale ricerca, luce e colore assieme a forma e segno, ritmo e movimento, costituiscono come dice l’artista “l’arte è una visione del tempo”, nelle trasparenze del plexiglas colorato materiale fondamentale adoperato dall’artista, che impiega nelle diverse opere in cui si articola la sua produzione, la luce naturale o artificiale, quando attraversa le superfici lucide, proietta riflessi luminosi, e attraversandole, si espande con ombre colorate e mutevoli nello spazio circostante. Attraverso queste combinazioni, l’artista esalta la figura astratta. I soggetti preferiti per questa indagine artistica sono città, paesaggi, ritratti e la serie degli “Occhi”. Tutto questo si potrà ammirare al Planetario in una selezione di opere in plexiglass.

Un’altra “esposizione profondamente contemporanea”, in linea con l’importante percorso artistico e culturale della Galleria Planetario tracciato negli anni da Livio e Clara Radin, che propone una serie di opere “Fuori Tempo” realizzate in plexiglas colorato, materiale fondamentale adoperato da Francesco Candeloro ponendo al centro luce e colore assieme a forma e segno, ritmo e movimento.

“La Galleria Planetario si è dedicata da oltre 45 anni all’Arte contemporanea” - afferma Livio Radin - “e oggi si propone ancora come spazio espositivo aperto a proposte artistiche senza confini, a molteplici espressioni di artisti contemporanei sia in ambito nazionale che internazionale. Nel 2022, dopo le esposizioni dedicate a Sergio Fermariello e ora a Francesco Candeloro, seguiranno mostre di Gianni Bertini, icona degli anni sessanta e settanta, del video artista Fabrizio Plessi e del giovane Davide Coltro, a conferma” - conclude Radin - “dell’atipicità della Planetario a non essere una galleria etichettabile come uno spazio di tendenza solo verso un movimento artistico, bensì come luogo dove presentare e promuovere l’Arte contemporanea con artisti che esprimano diverse tipologie, sia opera pittorica, astratta o figurativa, scultura e video arte”.

Francesco Candeloro dice, “La luce di ciò che emerge dal buio, riflette e proietta. La Luce è lo scandire del tempo, il sole è elemento determinate nelle installazioni sulle finestre. Il cambiamento della luce modifica la visione dell’opera, sia che si tratti di luce naturale o di luce artificiale” e scrive “Per me è un confronto illimitato con la natura, è una naturale dichiarazione poetica che il luogo mi ha portato ad esprimere. Una riflessione sul tempo, la luce e i segni che emergono da questi. Il rapporto tra natura, arte e poesia è un rapporto inscindibile che determina il luogo stesso”.

L'artista

Francesco Candeloro nasce nel 1974 a Venezia, città dove si forma presso l’Accademia Belle Arti dove oggi vive e lavora. La prima mostra è del 1996, poi numerose esposizioni personali in Italia e internazionali, realizza installazioni in ambienti architettonici e paesaggistici. I lavori dell’artista sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private Esposizioni al Museo Fortuny di Venezia, Galleria g7 Bologna, Galleria Galica Arte Contemporanea Milano, Museo archeologico di Napoli, Breed Art Studios Amsterdam, più volte alla galleria A Arte Invernizzi, Milano, la partecipazione alla IV Edizione della Biennale d’Arte Contemporanea “Del Fin del Mundo” (Argentina e Cile), “Raum und Licht; al Neuer Kunstverein in Aschaffeburg, Germania, l’installazione “Luoghi del Tempo” a Palazzo Cordusio Unicredit, Milano, l’intervento “Intimi Luoghi” nella palladiana Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo. Museo Fortuny Venezia, Mambo Museo d’arte moderna Bologna, Palazzo Ducale Genova, Bienal de Curitiba, Brasile, Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia - Museu Oscar Niemeyer - Curitiba Brasile, Basilica Palladiana, Vicenza, Beatrice Burati Anderson Art Space Gallery, Venezia. Partecipa a Art Cologne, Köln e MiArt, Milano. Vicenza, Art Space Gallery, Venezia, partecipa a Art Cologne, Köln e MiArt, Milano. Neer Kunstverein Aschaffenburg. Al Mac Museu de Artede Cascaval, Cascaval.