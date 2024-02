Domani visita guidata gratuita alla mostra "Il batiscafo Trieste"

Prosegue la mostra "Il batiscafo Trieste: il progetto di Auguste Piccard, il sogno di Diego", visitabile gratuitamente fino al 3 marzo 2024. In occasione dei settanta anni dall’immersione record del batiscafo Trieste nella Fossa Tirrenica presso l’isola di Ponza, avvenuta il 30 settembre 1953, il Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez (via Tominz 4), intitolato al collezionista triestino, ripercorre una parte della storia dell’eccezionale mezzo subacqueo attraverso i ricordi proprio di Diego de Henriquez (Trieste 1909-1974) il quale, per primo in Italia, credette alla genialità e al progetto di Piccard facendo sì che la città giuliana venisse indissolubilmente legata a un evento che è rimasto nella Storia delle esplorazioni del nostro pianeta.

L'esposizione

Un’esposizione di documenti d’archivio e bibliografici, di fotografie e di alcuni oggetti racconta lo stretto rapporto che dagli inizi degli anni Cinquanta si venne a creare tra Auguste Piccard (Basilea1884-Losanna 1962), suo figlio Jacques (Bruxelles 1922-Ginevra 2008) e de Henriquez il quale, entusiasta del progetto del professore svizzero, decise di sostenerlo mettendo a frutto le proprie conoscenze per chiedere l’appoggio di aziende, enti e autorità di rilievo - non solo locali - per un supporto tecnico e finanziario. Pagando, inoltre, di tasca propria molte delle spese legate alle prime fasi di realizzazione dell’imbarcazione sottomarina.

Per la prima volta vengono esposti al pubblico alcuni documenti originali del carteggio Jacques Piccard-Diego de Henriquez che hanno permesso di ricostruire la storia della spedizione italo-svizzera del batiscafo ̋Trieste ̋ mettendone in luce le finalità scientifiche e la passione visionaria ̋per il Bene dell‘Umanità ̋ che quel progetto collaborativo esprimeva per un mondo appena uscito dalla spaventosa tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

Visita guidata gratuita

Proprio domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 11, al Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez, si rinnoverà l'appuntamento del mercoledì con la visita guidata gratuita alla mostra. Con l'ausilio della documentazione esposta e di un grande pannello esplicativo, la responsabile del Museo Antonella Cosenzi farà conoscere al pubblico la storia del batiscafo, dalle fasi iniziali della progettazione che videro attivamente coinvolti Diego de Henriquez e il territorio giuliano fino all'immersione record del 1960 nella Fossa delle Marianne, passando attraverso i primi incredibili risultati nel Mar Tirreno dove Auguste e Jacques Piccard, nel 1953, scesero alla profondità di -3.150 metri.

Informazioni utili

La mostra, alla quale si accede con il biglietto d'ingresso al Museo, resterà aperta fino al 3 marzo. Le successive visite guidate gratuite calendarizzate si svolgeranno il 21 e 28 febbraio. Eventuali gruppi che desiderassero visitare la mostra in altre giornate possono scrivere al seguente indirizzo e-mail: museodehenriquez@comune.trieste.it.