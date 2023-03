“Lost Places”, al via la mostra fotografica ad ingresso libero in Porto Vecchio

Domani, giovedì 16 marzo, alle ore 11.00, nella sala Leonor Fini del Magazzino 26 del Porto Vecchio - Porto Vivo di Trieste, sarà inaugurata la mostra “Lost Places” della fotoartista Barbara Essl, organizzata dal Comune di Trieste. Dal 17 marzo al 7 maggio si potranno ammirare una cinquantina di opere della fotografa austriaca Barbara Essl raccolte in una mostra ad ingresso libero, prima esposizione nella sala Leonor Fini dopo il recente riallestimento, sita presso lo storico Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste.

La mostra

Dal 2013 Essl lavora alla serie “Lost Places”, “luoghi abbandonati”, mappando singoli edifici o aree nel loro degrado e trasformazione. L'artista, attiva a livello internazionale, è interessata al quotidiano, al quasi dimenticato o al represso, di cui fa emergere le storie dall'anonimato. Nell’attuale lavoro presenta, tra le altre, fotografie di palazzi storici a Trieste, Fiume, Venezia e Vienna che per il loro tempo dimostravano lo sviluppo fortemente accelerato della tecnologia, della medicina e della scienza che hanno accompagnato l'espansione delle relazioni commerciali all'interno dell'Europa e la conseguente prosperità, simboleggiata dalla cultura e da una vivace attività di viaggio. Rivela officine e magazzini industriali, strutture per il tempo libero ed ospedali che sono stati privati della loro funzione - come manifestazioni di pietra di utopie (sociali) del passato e del desiderio di una vita migliore. Essl racconta i valori e gli aneliti del tempo e l'integrazione dell'individuo nel mondo che ha trovato.

L'artista riporta così nella memoria collettiva luoghi che si trovano ai margini dell'orizzonte, luoghi che - in quanto contro-mondo rispetto alle strutture che oggi dominano - aprono altri mondi e la cui entrata e uscita non è possibile per tutti e che, inoltre, in modo inspiegabile sembrano resistere alla riconquista e creano molte barriere interiori ed esterne misteriose.

L’esposizione è ad ingresso libero e resterà aperta, come detto, fino al 7 maggio, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 18.00; sabato, domenica e festivi dalla 10.00 alle 20.00.

L'artista

Barbara Essl ha completato la sua formazione fotografica a Parigi come allieva di Paolo Roversi e ha trovato rapidamente il suo stile inconfondibile. La sua attenzione tematica si concentra sull'affascinante dissoluzione di luoghi, figure e oggetti in decadenza e dimenticati. Utilizzando diverse tecniche fotografiche e pittoriche, rivela l'unicità delle proprie entità e le impregna di un'aura misteriosa, rintracciando così la loro anima e facendole risuonare di nuovo.