Aperta la mostra dedicata ai giovani triestini, ballerini di Tip Tap

Rimarrà allestita per tutto il mese di agosto presso Eppinger Caffè in via Dante 2B a Trieste una mostra decisamente particolare: una "Mostra di piedi, di scarpe, di giovani e Tip Tap" dedicata ai tutappini, gruppo di giovani ballerini di Tap della Scuola Toc Toc di Michela Bianco a cura de Le vie delle Foto. Fotografie in studio di Sara Macchiavelli - Foto on stage di Stefano Ozbolt - Foto esterni di Maxino, Alina Brag e autori vari.

I tutappini sono un gruppo di ballerini di Tap che ballano insieme da quando erano piccolissimi, cresciuti a Toc Toc a suon di lezioni di Tap. Meglio rappresentano il risultato di anni di studio e dedizione. Oltre ai regolari corsi, hanno frequentato stage e workshop, vinto borse di studio rinomate (da Barcellona a New York a Boston) nelle migliori realtà di Tap, hanno partecipato ai Campionati mondiali, a Talent (vincitori di Fvg Talent 2019 e a Italia’s Got Talent 2022) e hanno consumato pavimenti su palchi in regione e fuori dai confini regionali, ballando anche in strada con le pedane e collaborando con molti musicisti tra cui Riccardo Onori (chitarrista di Jovanotti), orchestre e band. Dopo YEYE, portato in scena nel 2018 e nel 2019, questo è il loro secondo spettacolo che a differenza del primo, è rigorosamente Live.

Lo spettacolo

Desirèe Ferro, Matteo Lo Piccolo, Martina Mazziero, Greta Rizzotti accompagnati dalla splendida voce di Giorgia Giurco (Amber) anche lei elemento del gruppo di Tap ma che segue la strada da cantante, il 27 agosto saranno al Giardino del Museo Sartorio con "Ventanni", spettacolo tutto dal vivo inserito all’interno di Trieste Estate 2022. Accompagnati dal quartetto Jazz Zima Blue, racconteranno un secolo di musica dallo Swing al Pop al Funk al Rock, con addosso le scarpe da Tap e i loro Ventanni.

Per acquistare i biglietti vai su www.ticketpoint-trieste.it. Per i corsi di tap scrivere a: toctoctrieste@gmail.com.

La mostra

A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da undici anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica. Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico. Per prenotare una visita guidata è possibile inviare una mail a: leviedellefoto@gmail.com.

La Scuola Toc Toc

Toc Toc nasce nel 2008 a Trieste divenendo negli anni una delle realtà più rappresentative della Tap Dance in Italia. La direzione artistica è curata da Michela Bianco, Maestro in Tap Dance, diplomata all’Accademia di Musical Mts di Milano, coreografa ed educatrice che con professionalità passione ed empatia ha riempito la nostra città di Tap Dancer. Ha studiato dapprima con Gillian Bruce e poi con i migliori ballerini e insegnanti di Tap del panorama internazionale come Samuel Jason Smith, Sarah Reich, Michelle Dorrance Melinda Sullivan e molti altri.

La mostra è visitabile dall'1 al 31 agosto 2022 presso l'Eppinger Caffè in via Dante 2B. Visite guidate su prenotazione scrivendo a: leviedellefoto@gmail.com.