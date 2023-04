"Vele e riflessi": al via la mostra che racconta di mare e scorci triestini

Giovedì 6 aprile, alle ore 17.00, alla sala Umberto Veruda di piazza Piccola 2 a Trieste, si apre la mostra personale di Fabio Rumer "Vele e Riflessi". Il pittore triestino Fabio Rumer esporrà quadri ad olio su tela e su tavola improntati ad una visione verista con notazioni post-impressionistiche.

La mostra

Promossa dal Comune di Trieste, la mostra si sviluppa su tre temi: il mare di Trieste con le sue vele, ora in competizione nella regata della Barcolana, ora in bonaccia in attesa di un alito di vento, ora in tramonti infuocati. Una sezione è dedicata alle vie ed alle piazze di Trieste riprese durante le grigie giornate di bora e di pioggia. L'ultima parte descrive l'altra città tanto amata dall'artista, Venezia. Qui l'attenzione si concentra sui riflessi nell'acqua in continuo movimento dei canali, il punto di vista è completamente spostato sulle vibrazioni di colore delle onde scure, raggiungendo una visione quasi completamente informale.

Orari

Fabio Rumer, che vive e lavora a Trieste, ha esposto in numerose mostre collettive. Le sue opere si trovano presso collezioni private a Trieste, Milano, Roma, Napoli, Ventimiglia ed Lugano. L'esposizione è visitabile fino al 9 maggio, con orario feriale e festivo: 10.00-13.00 e 17.00-20.00.