Tre mostre da non perdere in città durante il periodo natalizio

Tre imperdibili mostre organizzate da Le Vie delle Foto nel mese di dicembre si terranno nel cuore di Trieste durante il periodo che ci accompagnerà alle festività natalizie. La prima si inaugura domani, venerdì 2 dicembre alle ore 17.30 alla presenza degli artisti. La mostra artistica "Il Vento dell'Arte" a cura degli amici dell'Atelier Amèbe in collaborazione con Le vie delle Foto allestita fino al 31 dicembre al primo piano di Eppinger Caffè in via Dante 2B a Trieste.

Il Vento dell'Arte: mostra artistica

Gli artisti che espongono in questa collettiva sono alcuni dei pittori che fanno parte di un gruppo spontaneo che ruota attorno all’Atelier Bottega d’arte Amèbe di Trieste che viene identificato col nome di “Amici Atelier Amèbe” coordinato da Gabriella Machne. Gli stili sono variegati: pittura a olio, acrilico, acquarello, mosaico, composizioni con materiali riciclati ecc. Ognuno con il suo animo crea qualcosa di unico che parte dalla propria sensibilità e avverte l’esigenza di trasformarlo in arte. Ed è appunto “il vento dell’arte” che hanno nell’animo che li porta a creare, sulla tela o altri materiali, qualcosa da poter condividere con gli altri. C’è chi predilige i colori caldi e passionali e chi preferisce tonalità più monocromatiche o più delicate. Si può dire che in tutti questi lavori ci sia la presenza della quotidianità. I soggetti scelti sono riconducibili a spunti presi dal reale e colgono gli aspetti più facilmente riconoscibili da chi osserva. Rappresentano la realtà che ci circonda ogni giorno e che poi, con emozione e tocco poetico, viene “raccontata” con il pennello, spaziando tra paesaggi, fiori, animali e figure. In tutti questi lavori si sente la silenziosa presenza dell’animo dell’artista che ci parla attraverso i tratti tracciati, ma soprattutto tramite i colori. C’è chi si esprime nel classico figurativo e nell’iperrealismo; chi con le tocchi sfumati e colori tenui si identifica nell’impressionismo; c’è chi infine si esprime con una pittura più tonale, moderna e astratta. Sono pennellate di poesia, dove la visione del reale si fonde con i sentimenti più veri.

Espongono Leandro Bigontina, Cinzia Cimador, MIchela Grassi, Francesca Gaspardis Florio, Erna Fossati, Franco Folla, Mirella Granduc, Sergio Logar, Fulvio Musina, Claudio Martincic, Erika Musmeci, Patrizia Mikol, Alessandra Pecman Bertok, Daniela Rizzo, Barbara Seculin, Sonia Trobez, Raffaella Zebochin e Luigi Zorzetto. A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da undici anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che anche quest'anno, a fine evento, ha visto la pubbllicazione di un ricco catalogo fotografico. Per prenotare una visita guidata è possibile inviare una mail a: leviedellefoto@gmail.com.

Due artisti austriaci: mostra fotografica

Continuiamo con martedì 6 dicembre. Dalle ore 18.00 si terrà l'inaugurazione, alla presenza degli autori degli scatti, della mostra fotografica di Barbara Essl e Markus Wagenhofer "Due artisti austriaci" all'interno della sede di Bro - Business Real Opportunity di via Valdirivo, 42 (quinto piano) a Trieste. La mostra, che si protrarrà per tutto il mese di dicembre, è organizzata da Bro Art in collaborazione con Le Vie delle Foto. Nel corso della serata si terrà una degustazione di vino Lenikus, anch'esso proveniente dal territorio austriaco.

Pure racing: mostra fotografica

Infine, prosegue la ricca stagione delle mostre fotografiche al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste a cura de Le Vie delle Foto con l'inaugurazione, mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 18.30 alla presenza dell'autore, della rassegna personale di scatti del fotografo triestino Max Ranchi dal titolo "Pure Racing".

Ranchi ha iniziato la sua attività fotografica negli Usa come assistente presso uno studio fotografico sulla Big Island (Hawaii). Nel 1993, rientrato in Europa, decide di frequentare il Blake College di Londra, dove getta le basi per la futura carriera, già con l'idea di fotografare mare e barche. Da anni è impegnato sui più prestigiosi campi di regata mondiali, lavorando per vari team, sponsor e uffici stampa. Negli ultimi dieci anni ha seguito principalmente le regate delle 52 Super Series. La mostra include degli scatti "custom" per specifici clienti: "TP 52 Provezza", "GP 42 Airis" e il bellissimo Brenta 38 metri "Ghost" fotografato ai Caraibi.

La mostra fotografica di Max Ranchi "Pure Racing" sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 23.00 fino al 21 dicembre 2022. Per info e prenotazioni: leviedellefoto@gmail.com.

La rassegna espositiva è all'interno della serie di mostre a cura de Le Vie delle Foto che si terranno a cadenza mensile nella prestigiosa cornice dell'Hotel Double Tree by Hilton di Trieste in piazza della Repubblica, 1. Quella che accompagnerà i visitatori della splendida struttura progettata dallo studio degli architetti Berlam e situata nel cuore di Trieste sarà infatti una stagione di colori e fotografie, che vedrà un calendario fisso costellato da nomi importanti della fotografia mondiale. L’esposizione verrà ospitata all'interno dell’esclusivo bar storico dell’hotel, l’elegante Berlam Coffee Tea & Cocktail, dove gli ospiti potranno godersi la suggestiva atmosfera novecentesca, sorseggiare un drink e ammirare le ultime opere di Max Ranchi.

"Sono orgogliosa - commenta la curatrice, Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento".