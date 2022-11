Trieste si sveglia con messaggi e disegni in strada a favore dei sistemi alimentari a base vegetale

Nella Giornata mondiale del veganismo (World Vegan Day), che ricorre ogni primo di novembre, il centro di Trieste si è svegliato con slogan e immagini che promuovono l’adozione di una dieta a base vegetale e di uno stile di vita vegano. Lasciati durante un’azione di chalktivism, ovvero di attivismo realizzato con l’uso di gessetti (in inglese chalks) da attivist? di Vegan Meetup Trieste, Animal Rebellion Italia e Fridays For Future Trieste nella notte di Halloween, tra Piazza della Borsa e Piazza Goldoni, i messaggi sottolineano gli orrori delle industrie zootecniche.

“Nell notte più spaventosa dell’anno, abbiamo voluto riempire alcune zone del centro con messaggi e disegni che sottolineano la paurosa realtà che si cela dietro alla produzione e al consumo di prodotti di origine animale in modo che fossero visibili oggi, per celebrare scelte alimentari e stili di vita più compassionevoli in onore del World Vegan Day.

Ogni anno, a livello globale, più di 88 miliardi di animali terrestri e un trilione di pesci sono uccisi a scopo alimentare. Se uccidessimo gli esseri umani allo stesso ritmo con cui uccidiamo gli animali ci estingueremmo in 17 giorni. Oltre alla questione etica legata al consumo di esseri senzienti, l’allevamento intensivo è una delle principali cause di emissioni di gas serra, d’inquinamento dell’aria e dell’acqua, della deforestazione e del degrado del suolo, della perdita di biodiversità. Non solo, il consumo di carne e derivati animali è legato ad un aumento del rischio di contrarre malattie cardiovascolari; quello di pesce al rischio di intossicazione da metalli pesanti.

Un recentissimo studio della Vrije Universiteit Amsterdam ha segnalato per la prima volta una contaminazione da microplastiche nella carne di manzo e di maiale, oltre che nel sangue di mucche e maiali degli allevamenti. Una volta di più emerge quanto questo sistema produttivo e alimentare sia anti-etico, insostenibile e malsano. Passare a sistemi alimentari a base vegetale è un imperativo per tutelare la vita e il benessere nostri, del Piante e di chi lo abita con noi” - spiegano l? attivistist?.

Alcuni dati

Gli animali allevati vengono regolarmente sottoposti a pratiche crudeli ma del tutto legali - quali amputazioni, inseminazione artificiale, selezione genetica, ecc. - per adattarli ai sistemi produttivi: https://animalequality.it/blog/tutte-le-crudelta-degli-allevamenti-e-dei-macelli/.

Il 60 per cento della biomassa dei mammiferi sul pianeta è costituito da bovini e suini da allevamento, il 36 per cento da umani e appena il 4 per cento da mammiferi selvatici, mentre il 70 per cento della biomassa degli uccelli del pianeta è pollame da allevamento.

Secondo la FAO, l’allevamento intensivo è responsabile per il 14,5 per cento - 16,5 per cento delle emissioni di gas serra antropiche a livello globale, più dei livelli di emissioni dell’intero settore dei trasporti. Secondo i ricercatori dell'Università di Oxford eliminare carne e latticini dalla propria dieta permette di ridurre la propria impronta ecologica derivante dal cibo fino al 73 per cento.

La produzione di carne, uova, latticini e l’acquacoltura è inefficiente, occupando l’83 per cento dei terreni agricoli mondiali, fornendo solo il 37 per cento delle proteine e il 18 per cento delle calorie. L’Osservatorio Just Eat conferma un’evidente crescita di ristoranti specializzati in cucina vegana a Trieste, che registrano +15 per cento nel 2021, dopo già un’importante crescita nel 2020 (+82 per cento).

Vegan Meetup Trieste

Vegan Meetup Trieste è una giovane iniziativa, e la prima, con lo scopo di promuovere l'alimentazione a base vegetale e lo stile di vita vegano rendendolo più diffuso e accessibile, a Trieste e dintorni. Nata nel 2020, dall’idea di Martina Pluda e Athina Krokos, agisce da catalizzatore per creare una community aperta e inclusiva di vegan?, vegetarian? e curios? e fa da ponte con le realtà vegan-friendly locali per accelerare l'espansione dell'offerta vegetale sul territorio, secondo il motto "Viva veg e po bon!".

Animal Rebellion

Animal Rebellion è un movimento di massa che utilizza la disobbedienza civile non violenta per realizzare una transizione verso un sistema alimentare a base vegetale giusto e sostenibile, al fine di fermare l’estinzione di massa, alleviare i peggiori effetti del collasso climatico e garantire giustizia per gli animali.