Musei aperti e mostre gratuite in tutto il Friuli Venezia Giulia: 25 aprile e 1 maggio all'insegna della cultura

Non sapete ancora come trascorrere i prossimi ponti di festa? Vi proponiamo un'iniziativa imperdibile per chi ama le visite all'insegna di arte e cultura. Martedì 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, e lunedì 1° maggio, festa dei lavoratori, le sedi espositive di Erpac Friuli Venezia Giulia, ente attraverso il quale la Regione promuove il complesso degli istituti e dei luoghi della cultura come musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e tutti i beni culturali presenti sul territorio, saranno aperte al pubblico.

Tutti i musei aperti

Sarà possibile visitare diverse mostre in tanti musei sparsi per tutto il territorio regionale, nel dettaglio: