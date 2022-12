Luci, dolci, mercatini e cultura: al via il Natale di Opicina

L’inaugurazione dell’Abete natalizio donato dal Comune con la presenza del Coro d’Argento di Villa Carsia e del Coro maschile MOPZ (Moški Pevski Zbor) Kraški dom di Monrupino (Repentabor) diretto da Vesna Guštin e di San Nicolò, l’apertura straordinaria domenicale dei negozi (il 4, l’11 e il 18 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00), e, anche quest’anno, ben tre presepi, a cura di Nonna Bruna, arricchiti anche da nuovi personaggi, che verranno allestiti, oltre che nelle tradizionali sedi di via di Prosecco e Villa Carsia, pure al Laghetto di Percedol. Anche nel 2022 a Opicina per oltre un mese, fino a lunedì 16 gennaio 2023, si festeggerà il “Natale con Noi”.

L'inaugurazione

L’inaugurazione con l’accensione delle luci è prevista per oggi, martedì 6 dicembre, alle ore 17.30 in piazzale Monte Re davanti all’Abete natalizio donato dal Comune di Trieste con l'allietamento del Coro d’Argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogno e del Coro maschile MOPZ (Moški Pevski Zbor) Kraški dom di Monrupino e alla presenza del Vicesindaco, Serena Tonel e dell'Assessore alle politiche dell'Educazione e della Famiglia, Nicole Matteoni, del presidente della ZKB Zadru?na Kraška Banka Trst Gorica Zadruga - ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, Adriano Kova?i?, della Presidente della Seconda Circoscrizione Altipiano Est, Nives Cossutta, della Presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina-Skupaj na Op?inah, Nadia Bellina e da San Nicolò impersonato da Omar Marucelli.

Il Santo quest’anno, martedì 6 dicembre dalle ore 15.30, tornerà ad accompagnare i bambini a spasso per il centro a bordo della carrozza a cavalli e offrirà a tutti i piccoli presenti dei dolcetti. Anche in questo 2022 l'Abete natalizio è stato inoltre decorato dai gingilli realizzati degli allievi del Ricreatorio comunale F.lli Fonda Savio di Opicina. E mercoledì 21 dicembre alle 15.30 a Opicina arriverà anche Babbo Natale in carrozza impersonato da Omar Maruccelli che offrirà dei dolcetti ai bambini e li accompagnerà in giro per Opicina con partenza dal Ricreatorio F.lli Fonda Savio e presenza del Tram dei Libri.

Le vie dello shopping

Le vie dello shopping natalizio nel borgo carsico e di Largo San Tommaso dal 28 novembre si presenteranno illuminate dalle luminarie e rallegrate dalla presenza anche quest’anno in piazzale Monte Re dell'albero di Natale donato dal Comune di Trieste e dal presepe di via di Prosecco di Nonna Bruna (97 anni) che si presenta ancora più ricco: realizzato interamente a mano e allestito con l'aiuto di Dario Rota, ogni anno - e anche questo non fa eccezione - si presenta arricchito da nuovi personaggi. Un ricordo particolare va a Silvio Buzzai mancanto l’anno scorso che da sempre contribuiva al suo allestimento, che quest’anno ha potuto contare sull’apporto degli Alpini e della Protezione Civile.

Il presepe

Da qualche anno poi a Opicina il presepe si è raddoppiato, con l'allestimento di una seconda Natività a Villa Carsia, in via S. Isidoro, che verrà inaugurata martedì 13 dicembre alle ore 17.00 con l'accensione delle luci alla presenza delle Autorità cittadine e dell’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Carlo Grilli e con l’allietamento a cura del Coro d’Argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogno e di Babbo Natale, impersonato da Omar Marucelli. Nell’occasione, sarà presente anche un gruppo di scolari, accompagnati dall'insegnante Simonetta Giannini, in costume e con delle lanternine per celebrare Santa Lucia.

Ma anche a Natale 2022, come anticipato, i presepi di Opicina saranno addirittura tre, con la riproposta, dopo il successo dell’esordio dell’anno passato, di quello al Laghetto di Percedol che si aggiunge ai due ormai consolidati di via di Prosecco e Villa Carsia. La nuova realizzazione verrà inaugurata domenica 11 dicembre alle ore 15.30 a Percedol con la benedizione del parroco della chiesa di San Bartolomeo, Franc Pohaja? e l’esibizione del Coro degli Alpini “Nino Baldi” A. N. A. diretto da Franz Klamer.

Il mercatino dell'artigianato

In questa edizione farà il suo gradito ritorno anche il Mercatino dell’artigianato, dell’hobby e dell’usato a tema natalizio. A grande richiesta, il 6 e il 21 dicembre torna, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Cose di Vecchie Case”, sarà allestito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 lungo i marciapiedi di via Nazionale, Strada per Vienna e via di Prosecco. Nell’occasione sarà presente anche l’Isola dei bambini, con scambi di giocattoli figurine, libri, cd, dvd, fumetti e videogiochi.

Spazio alla cultura

Ad arricchiere ulteriormente il già ricco programma, sarà la presentazione di due libri freschissimi di stampa: giovedì 1 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala della Banza ZKB Zadru?na Kraška Banka Trst Gorica Zadruga - Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia di via del Ricreatorio, 2 è avvenuta la presentazione del libro di Bruno Cavicchioli “Le Storie di Štorje. Fatti e avvenimenti in Carso e a Trieste dal Medioevo agli Anni Cinquanta del Novecento” (dialogherà con l'autore il Presidente dell'Associazione Culturale Marino Simic, Marco Simic, modera il giornalista Gianfranco Terzoli) e venerdì 9 dicembre alle ore 18.30 Al Bar Alla Tramvia di via Nazionale, 26 presentazione del libro “Sirene e Cocai. Le done vien de Venere, i omini de una caverna” di Sabrina Gregori con illustrazioni di Chiara Gelmini (Bora.La). L'autrice dialogherà con il giornalista Gianfranco Terzoli alla presenza dell’editore, Diego Manna e dell'illustratrice, Chiara Gelmini.

Lo studio del pittore Fulvio Cazzador sarà aperto per tutto il periodo natalizio per chi desiderasse donare un quadro. Il pittore Lodovico Zabotto esporrà alcuni propri quadri con soggetti natalizi presso il Bar Alla Tramvia.

I negozi

Per facilitare l'acquisto dei regali di Natale in comodità, i negozi di Opicina aderenti al Consorzio Insieme a Opicina hanno deciso di ampliare l'orario di apertura che sarà il seguente: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Per favorire ulteriormente i clienti delle attività aderenti, è stata inoltre rinnovata la convenzione con la Zkb Zadru?na Kraška Banka Trst Gorica Zadruga - Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, che tutti i sabati e le domeniche di dicembre metterà a disposizione gratuitamente il proprio parcheggio di via del Ricreatorio, 2 dalle 9.00 alle 18.00.

Celebrazioni liturgiche

In ambito religioso, sabato 24 dicembre alle ore 22.00 verrà celebrata la Santa Messa, con la simbolica deposizione del Bambin Gesù presso il presepe di Nonna Bruna. Domenica 25 dicembre nella chiesa di S. Bartolomeo Apostolo la mattina di Natale verrà officiata la Messa solenne, mentre sabato 31 dicembre alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa di ringraziamento.

“A Opicina Natale con noi” è promosso dal Consorzio Centro in Via - Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah in collaborazione con il Comune di Trieste e la II Circoscrizione Altipiano Est e grazie al contributo di Confcommercio, Terziaria Trieste e Banca di Credito Cooperativo del Carso-Zadru?na Kraška Banka.

Il programma

Per tutto il periodo natalizio il pittore Lodovico Zabotto esporrà alcuni propri quadri con soggetti natalizi presso il Bar Alla Tramvia. Lo studio del pittore Fulvio Cazzador sarà aperto per tutto il periodo natalizio per chi desiderasse donare un quadro.

Martedì 6 dicembre:

alle ore 15.30 arrivo in Piazzale Monte Re di San Nicolò in carrozza che offrirà dei dolcetti ai bambini e li accompagnerà in giro per Opicina.

Alle ore 17.30, accensione dell'albero di Natale in Piazzale Monte Re con l’allietamento del Coro d’Argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogno e del Coro maschile MOPZ (Moški Pevski Zbor) Kraški dom di Monrupino (Repentabor) diretto da Vesna Guštin alla presenza delle Autorità cittadine e di San Nicolò impersonato da Omar Maruccelli che offrirà dei dolcetti ai bambini.

Alle ore 17.30 inaugurazione e accensione delle luci del presepe in via di Prosecco 7 realizzato da Nonna Bruna e Dario Rota (in memoria di Silvio Buzzai).

Martedì 6 e mercoledì 21 dicembre:

in collaborazione con l’Associazione Culturale “Cose di Vecchie Case”, sarà allestito il Mercatino dell’artigianato, dell’hobby e dell’usato a tema natalizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 lungo i marciapiedi di via Nazionale, Strada per Vienna e via di Prosecco. Nell’occasione sarà presente anche l’Isola dei bambini, con scambi di giocattoli figurine, libri, cd, dvd, fumetti e videogiochi.

Venerdì 9 dicembre:

alle ore 18.30 Al Bar Alla Tramvia di via Nazionale, 26 presentazione del libro “Sirene e Cocai. Le done vien de Venere, i omini de una caverna” di Sabrina Gregori con illustrazioni di Chiara Gelmini (Bora.La) alla presenza dell’editore, Diego Manna. Presenta il giornalista Gianfranco Terzoli.

Domenica 11 dicembre:

alle ore 15.30 inaugurazione del presepe di Nonna Bruna al Laghetto di Percedol con l’esibizione del Coro degli Alpini “Nino Baldi” A. N. A. diretto da Franz Klamer e la benedizione del parroco della chiesa di San Bartolomeo, Franc Pohaja? (in memoria di Silvio Buzzai).

Martedì 13 dicembre:

alle ore 17.30 inaugurazione e accensione delle luci del presepe di Villa Carsia in via S. Isidoro realizzato da Nonna Bruna e Dario Rota con allietamento a cura del Coro d’Argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogna alla presenza delle Autorità cittadine, dell’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Carlo Grilli e di Babbo Natale impersonato da Omar Maruccelli (un memoria di Silvio Buzzai). Sarà presente anche un gruppo di scolari accompagnati da Simonetta Giannini in costume e con delle lanternine per celebrare Santa Lucia.

Mercoledì 21 dicembre;

alle ore 15.30 arrivo di Babbo Natale in carrozza impersonato da Omar Maruccelli che offrirà dei dolcetti ai bambini e li accompagnerà in giro per Opicina con partenza dal Ricreatorio F.lli Fonda Savio e presenza del Tram dei Libri.

Sabato 24 dicembre:

alle ore 22.00 nella chiesa di San Bartolomeo celebrazione della Santa Messa e a seguire simbolica deposizione del Bambin Gesù presso il presepe di Nonna Bruna in via di Prosecco.

Domenica 25 dicembre:

la mattina di Natale nella chiesa di S. Bartolomeo Apostolo verrà officiata la Messa solenne per celebrare il S. Natale.

Sabato 31 dicembre:

nella chiesa di S. Bartolomeo Apostolo alle ore 19.00 Messa di ringraziamento.

Fino al 16 gennaio 2023:

rimangono in visione i presepi di Via di Prosecco 7, di Villa Carsia in Largo S. Tommaso e al Laghetto di Percedol.

Lunedì 16 gennaio 2023:

spegnimento delle luci natalizie e conclusione delle Festività.