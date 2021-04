Maggio è il mese dedicato alla lettura: tutti gli appuntamenti di Nati per Leggere

Un calendario ricco di appuntamenti con cui Nati per Leggere aderisce alla campagna nazionale di promozione della lettura "Il Maggio dei Libri", promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile

Maggio è il mese dedicato alla lettura. E anche quest'anno, "Nati per Leggere", programma di promozione della lettura in famiglia nella prima infanzia, sarà coinvolto sia a livello nazionale che locale.

Un calendario ricco di appuntamenti con cui Nati per Leggere Trieste aderisce alla campagna nazionale di promozione della lettura "Il Maggio dei Libri", promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile.

L'adesione di NpL Trieste a "Il Maggio dei Libri" rientra nel contesto del Patto per la Lettura, siglato nel 2018 dall'Amministrazione comunale insieme a biblioteche, case editrici, librerie, autori, operatori culturali, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, privati cittadini.

A ciò si aggiunge l'adesione all'iniziativa "Una Rosa per un Libro" promossa per "Il Maggio dei Libri" dal programma nazionale NpL, che prevede il dono di una rosa simbolica, sotto forma di segnalibro, da parte di librai, libraie, bibliotecari e volontari per ogni libro comprato, regalato, scambiato, preso in prestito o condiviso in un incontro di lettura. Ecco le iniziative di lettura proposta da NpL Trieste alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni per tutto il mese di maggio.

Incontriamoci #abassavoce al Villaggio per Crescere

Gli appuntamenti settimanali al Villaggio di San Giacomo (via Ponzanino 16/b) si terranno ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Gli incontri sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid e pertanto sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al numero 338 9328424, indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore. "Un Villaggio per Crescere" è un progetto nazionale promosso dal Centro per la Salute del Bambino, finalizzato al sostegno dello sviluppo dei bambini e al rafforzamento della relazione con gli adulti. A Trieste è finanziato da Fondazione Generali The Human Safety Net.

Incontriamoci #abassavoce al Mini Mu

Gli appuntamenti settimanali al Mini Mu Museo dei Bambini (Parco di San Giovanni, via Weiss 15) si tengono ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.30 nella Piazza Leggera antistante il Museo. A sorpresa alle letture potrà seguire un mini laboratorio creativo in tema.

Gli appuntamenti sono gestiti nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid e pertanto sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al numero 349 3256747 con messaggio (preferibilmente Whatsapp), indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Incontriamoci #abassavoce al Nuovo Guscio

Lunedì 10 maggio dalle 17.30 alle 18.30 ritornano in presenza gli appuntamenti di Nati per Leggere al Punto Lettura "il Nuovo Guscio" (via delle Monache 3, colle di San Giusto). Se le condizioni meteo lo consentiranno, le letture si svolgeranno nel giardino del Nido. In caso di maltempo, a causa delle attuali disposizioni sanitarie, l'appuntamento si tiene in modalità a distanza.

Per partecipare all'incontro, gratuito e aperto anche ai non frequentanti il Nido, è necessario inviare una richiesta di iscrizione a ilguscio@consorziolarca.it indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto che sarà presente. Agli iscritti verrà confermata la prenotazione per l'incontro in presenza e inviato il link di accesso da utilizzare in caso di maltempo.

Libri salvati

L'incontro di venerdì 14 maggio partecipa alla terza edizione di "Libri salvati", la rassegna annuale di letture pubbliche promossa dall'Associazione Italiana Biblioteche per ricordare il Bücherverbrennungen, i roghi di libri avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a Berlino. L’edizione 2021 è dedicata ai libri censurati nelle biblioteche, ricordando gli episodi accaduti negli ultimi anni, che hanno visto le amministrazioni pubbliche censurare alcuni volumi parte delle collezioni di alcune biblioteche. Durante l'appuntamento del 14 maggio NpL condividerà libri della cosiddetta "lista Brugnaro", l'iniziativa di censura del sindaco di Venezia del 2015 nei confronti di libri per l'infanzia.

Leggimi prima online

Grazie alla collaborazione con lo Spazio Donna e Mamma di via Mazzini 46, il progetto locale Nati per Leggere propone lunedì 24 maggio, dalle 18 alle 19.30 "Leggimi prima", incontro gratuito sui benefici della lettura in gravidanza e nei primi mesi di vita, con esempi pratici.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta di iscrizione al numero 346 9536842 con messaggio Whatsapp o sms, indicando le generalità di chi sarà presente, specificando se genitore o altro familiare in attesa o con bebè (in questo caso indicando anche i mesi del neonato). Agli iscritti verrà inviato il link d'accesso.