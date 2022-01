Mobilità sostenibile: arriva oggi il bus elettrico gratuito sul percorso della linea 9

Anche Trieste sempre più attenta alla sostenibilità e in questo caso alla mobilità sostenibile: da oggi a sabato 8 gennaio, viene sperimentato in città un autobus elettrico da 18 metri di proprietà di Mercedes-Benz. Il mezzo, che sarà guidato da personale di Trieste Trasporti, sarà in servizio sul percorso della linea 9 tra largo Irneri e piazzale Gioberti.

I vantaggi di fare queste scelte sul trasporto sono senz'altro innumerevoli, tra questi l'enorme riduzione delle emissioni di CO2 urbane e l'importante riduzione del rumore del traffico. Tutti buoni motivi per convertire il trasporto pubblico alla mobilità elettrica.

Come leggiamo sulla nota pubblicata dal Comune di Trieste, l’autobus sarà a disposizione della clientela a titolo completamente gratuito: per salire a bordo non sarà quindi necessario acquistare alcun biglietto.

Partenze

Le partenze da largo Irneri sono programmate alle 12:54, 13:59, 14:59, 15:59, 16:57, 17:57 e 18:57. Da piazzale Gioberti l’autobus partirà invece alle 13:28, 14:32, 15:32, 16:32, 17:30, 18:29 e 19:31.

Nella sola giornata di giovedì (orario festivo) le partenze da largo Irneri sono programmate alle 13:00, 13:56, 14:52, 15:48, 16:44, 17:40 e 18:36. Da piazzale Gioberti l’autobus partirà alle 13:28, 14:24, 15:20, 16:16, 17:12, 18:08 e 19:04.

Come riconoscerlo? Semplice: il mezzo riporterà nella parte frontale la scritta “Navetta Elettrica Gratuita" ed effettuerà tutte le fermate lungo il percorso.

Fonte Comune di Trieste; Trieste Trasporti