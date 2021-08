"Nonni Vigili", domande entro il 20 agosto: tutte le informazioni

Rinnovata anche per l'anno scolastico 2021-2022 l'iniziativa "Nonni Vigili" promossa dal Comune di Trieste. Chi è interessato può presentare domanda entro e non oltre il 20 agosto 2021: ecco come fare e a chi rivolgersi

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 il Comune di Trieste raccoglierà le adesioni per il servizio di vigilanza davanti alle scuole elementari. Chi è interessato può presentare domanda entro e non oltre il 20 agosto 2021.

I requisiti

Possono presentare domanda tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune di Trieste da almeno 5 anni e che abbiano compiuto i 50 anni di età alla data del 20 agosto 2021.

Saranno ammessi anche eventuali titolari del reddito di cittadinanza purché ultracinquantenni. Per chi ha già prestato lo stesso servizio nello scorso anno scolastico, è sufficiente l'attuale residenza nel Comune di Trieste. Sono esclusi coloro che svolgono attività lavorativa.

I documenti necessari

Per la verifica dei requisiti psico-fisici, gli interessati dovranno essere in possesso della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), oppure presentare un certificato medico di idoneità fisica e psichica che attesti il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B). Relativamente all’emergenza sanitaria, dovrà essere presentata una certificazione medica attestante l’assenza di controindicazioni a svolgere tale attività tenendo in considerazione le linee guida nazionali e regionali per i soggetti fragili.

Per la verifica della situazione economica e la conseguente predisposizione della graduatoria, sul modulo della domanda dovrà essere indicato il valore e gli estremi dell'attestazione ISEE in corso di validità. In caso di mancata indicazione del valore ISEE in corso di validità, la domanda sarà accettata ma il valore mancante verrà considerato come valore massimo ai fini della graduatoria.

I moduli delle domande possono essere scaricati o ritirati su https://www.comune.trieste.it/nonni-vigili; presso gli uffici della Polizia Locale (caserma San Sebastiano di via Revoltella 35) o all'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Trieste, in via della Procureria 2a (dietro a piazza Unità d'Italia).

Per quanto riguarda la consegna delle domande (con copia o scansione del documento d'identità), bisognerà recarsi presso l'ufficio Accettazione Atti del Comune di Trieste in via Punta del Forno 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il lunedì e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.30; oppure mandare i moduli per via telematica (PEC) scrivendo a comune.trieste@certgov.fvg.it. Non verranno accettate domande presentate presso la sede centrale della Polizia Locale (Caserma San Sebastiano).

Per ulteriori informazioni, fino al 20 agosto 2021, è possibile chiamare lo 040.675.7655 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 10 alle 12.

Fonte Comune di Trieste