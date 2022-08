A Trieste una passeggiata musicale nel Giardino del Cinema: appuntamento con "Note sotto le stelle"

L'Orchestra di Fiati Arcobaleno, composta da circa 40 elementi, nel 2022 festeggia i trent'anni dalla fondazione dell'associazione e per celebrare l’anniversario ha organizzato una serie di concerti. Il prossimo evento è in programma l’11 agosto 2022 alle ore 21.00 Giardino Pubblico Muzio de Tommasini e avrà per titolo “Note sotto le stelle - Una passeggiata musicale nel Giardino del Cinema” .

Nell’occasione, l’Orchestra avrà il piacere di esibirsi insieme alle cantanti soliste Francesca Marsi ed Eleonora Lana. Protagoniste assolute della serata, saranno le celebri colonne sonore dei film e musical italiani e internazionali. L'ingresso alla serata, organizzata in collaborazione con l’associazione “Casa del cinema di Trieste”, è gratuito.

Gli eventi

Nel corso dell’ultimo periodo, l’orchestra si sta esibendo in varie occasioni per festeggiare il suo 30esimo compleanno e per inaugurare l'anno della ripartenza dopo i due anni difficili a causa della pandemia che ha ridotto drasticamente le attività, soprattutto nell'ambito dello spettacolo. Il 27 febbraio e il 13 marzo scorsi, ha tenuto due concerti presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste, il 12 giugno è stata ospite della rassegna "Carlino in Festa" a Carlino (UD), il 22 giugno, a distanza di 30 anni e un giorno dalla sua prima esibizione, ha voluto organizzare un concerto nello stesso luogo dove tenne primo concerto, il Ricreatorio Lucchini di San Luigi. Lo scorso giovedì 28 luglio, l'orchestra si è esibita alla cantina Jermann - Ruttars a Dolegna del Collio (GO) in occasione del Festival Strade & Incanti. Ma molti altri eventi sono in programma per celebrare un anno ricco di emozioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.orchestra-arcobaleno.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/OrchestraArcobalenoTrieste.

Il Complesso Bandistico Arcobaleno

Il Complesso Bandistico Arcobaleno è stato fondato a Trieste nel 1992, seguito l’anno successivo dalla Scuola di Musica, nata per dare ai musicisti la possibilità di perfezionarsi, nonché per incentivare e appassionare i nuovi allievi all’attività musicale. Molti allievi hanno poi proseguito il percorso a livello accademico e divenendo nel tempo anche musicisti di professione sia in Italia che all’estero.

Oltre ad essere assiduamente impegnato a livello cittadino e regionale, il complesso bandistico ha effettuato frequenti trasferte in altre regioni italiane (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta), mentre a livello internazionale sono da ricordare i concerti tenuti a Budapest (Ungheria 2006), a Millstatt am-See (Austria 2016), Spalato (Croazia 2012), Schwarzedz (Polonia 2017).

Ormai da diversi anni, tiene annualmente concerti nei principali teatri della città e collabora con varie manifestazione del Comune di Trieste (Natale e TriesteEstate). Dal 2004, il Complesso Bandistico Arcobaleno ha dato vita alla manifestazione “Bande in Festa”. L’iniziativa si ripete annualmente e il Complesso Bandistico Arcobaleno ne cura l’intera organizzazione, ospitando a Trieste Bande e Orchestre di Fiati provenienti da altre regioni italiane o dall’estero, per un intenso fine settimana all’insegna della Musica e dell’Amicizia.

Dalla sua fondazione il Presidente, nonché uno dei principali fondatori dell’associazione, è stato Franco Zupin, che con passione e amore ha coordinato tutte le attività dello stesso fino a gennaio 2015, quando la presidenza è passata a Mattia Vatta.

Negli anni il Complesso Bandistico è stato diretto dal M° Ennio Krisanovsky, dal M° Paolo Spincich dal 2002 fino alla prematura scomparsa nel dicembre del 2004, successivamente dal M° Maurizio Zaccaria e dal 2010 dal M° Erik ?erjal. Nel 2017 il Complesso Bandistico Arcobaleno ha festeggiato il 25° anniversario cambiando anche il suo nome in Orchestra di Fiati Arcobaleno. Il 2022 è l’anno di un altro traguardo: l’Orchestra di Fiati Arcobaleno festeggia il suo 30° anniversario.

Il Direttore M° Erik ?erjal

Si è diplomato nella classe di Trombone al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste nel 1999 con il massimo dei voti e successivamente al Conservatorio Superiore di Paris CNR con il voto “premier Prix”. Dal 2000 al 2002 ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole con la quale ha tenuto concerti in Italia e Germania in Gruppi da Camera ed Orchestra Sinfonica. Ha collaborato inoltre con l’Orchestra dell’Opera di Roma e l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Orchestra Sinfonica di San Remo, Orchestra Verdi di Milano ed altre.

Da solista ha suonato sotto la direzione del compositore M° Jan van Der Roost e con diverse orchestre da camera, sinfoniche e di fiati. Ha registrato per la Radio RAI di Trieste in duo trombone/pianoforte ed ha partecipato alla registrazione di vari CD di musica classica e leggera. Co-fondatore del gruppo QuatTromboni, Tuba e Percussioni con il quale ha tenuto concerti in regione, Austria e Croazia, dal 2016 fa parte del quintetto di Ottoni FVG Brass quintet. Dal 2010 è direttore dell’Orchestra di Fiati Arcobaleno.