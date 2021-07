Torna il 3 luglio la Notte dei saldi: i provvedimenti di viabilità

Ci siamo quasi: sabato 3 luglio 2021, nel cuore del capoluogo giuliano, ritornerà la tradizionale "Notte dei Saldi", l'evento estivo dedicato allo shopping a Trieste. L'edizione di quest'anno sarà un po' diversa a causa delle restrizioni anti-Covid, nonostante ciò l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere al traffico diverse strade del centro, pubblicando tramite i suoi canali ufficiali tutti i provvedimenti di viabilità istituiti.

I provvedimenti

Nel dettaglio, dalle 15.00 di sabato 3 all'1.00 di domenica 4 luglio 2021 sarà attivo il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli in corso Italia (ambo i lati); via Imbriani (ambo i lati); via San Lazzaro tra l’inizio dell'Area Pedonale e la via Valdirivo (ambo i lati); via della Zonta tra via Paganini e via di Torre Bianca (ambo i lati); via Diaz tra via Mercato Vecchio e via dell'Annunziata (ambo i lati); via Cadorna tra via Venezian e via Mercato Vecchio (ambo i lati); via di Cavana tra via Venezian e via Madonna del Mare (ambo i lati); via Madonna del Mare tra via di Cavana e via del Bastione (ambo i lati).

Inoltre, dalle 19.00 di sabato 3 all'1.00 di domenica 4 luglio sarà attivo il divieto di transito per tutti i veicoli in via Mazzini; piazza della Repubblica; via Roma tra via Machiavelli e corso Italia; via Imbriani tra corso Italia e piazza San Giovanni; via Reti limitatamente alla corsia riservata al TPL; via Genova tra via Roma e le Rive; piazza Tommaseo; via Canalpiccolo; piazza della Borsa; corso Italia; via Diaz tra Mercato Vecchio e via dell’Annunziata; via Cadorna tra via Felice Venezian e via Mercato Vecchio; via di Cavana tra via Felice Venezian e via Madonna del Mare; via Madonna del Mare tra via di Cavana e via del Bastione; via San Lazzaro dall'inizio dell'Area Pedonale e via Valdirivo); via della Zonta tra via Paganini e via di Torre Bianca; via del Lazzaretto Vecchio, tra via degli Argento e piazza Venezia.